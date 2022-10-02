Ümraniyespor: 1-0 - Son Dakika
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Ümraniyespor: 1-0

02.10.2022 19:10
Ümraniyespor: 1-0

STAT: Medaş Konya Büyükşehir HAKEMLER: Mustafa Kürşad Filiz, Samet Çiçek, Selahattin Altay ARABAM.COM KONYASPOR: Erhan Erentürk - Ahmet Oğuz, Adil, Calvo, Guilherme, Bruno Paz, Hadziahmetovic, Michalak (Dk. 69 Muric), Soner (Dk. 69 Oğulcan), Bytyqi (Dk. 87 Uche), Muhammet (Dk.

STAT: Medaş Konya Büyükşehir

HAKEMLER: Mustafa Kürşad Filiz, Samet Çiçek, Selahattin Altay

ARABAM.COM KONYASPOR:  Erhan Erentürk - Ahmet Oğuz, Adil,  Calvo, Guilherme, Bruno Paz, Hadziahmetovic, Michalak (Dk. 69 Muric), Soner (Dk. 69 Oğulcan), Bytyqi (Dk. 87 Uche), Muhammet (Dk. 75 Diouf)HANGİ KREDİ ÜMRANİYESPOR:  Orkun Özdemir - Popov (Dk. 79  Del Valle), Glumac, Alliyson, Lenjani, Serkan (Dk. 66 Oğuz), Kartal, Onur, Mrsic (Dk. 46 Avounou), Metehan (Dk. 46  Geraldo), Bettaieb (Dk. 66 Umut)GOL: Dk. 45+2 Muhammet (Arabam.com Konyaspor)SARI KARTLAR: Muhammet, Guilherme, Bytyqi (Arabam.com Konyaspor) - Onur (Hangi Kredi Ümraniyespor)

Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında, bu sezon sahasında ilk kez maça çıkan Arabam.com Konyaspor, Hangi Kredi Ümraniyespor'u Muhammet'in golüyle 1-0 mağlup etti.

3'üncü dakikada Lenjani'nin ceza sahası dışında sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta kaleci Erhan Erentürk, topu kornere çeldi. 24'üncü dakikada Popov'un ceza sahasında pasında Onur'un şutunda kaleci Erhan Erentürk, topu kornere gönderdi.31'inci dakikada Mrsic'in ceza sahası dışından şutunda top kaleci Erhan Erentürk'te kaldı.45+2'nci dakikada Guilherme'nin sol kanattan ortasında Muhammet'in kafa vuruşnda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0. Konyaspor, Muhammed'in golüyle ilk yarıyı önde kapattı.71'inci dakikada Geraldo'nun ceza sahasından şutunda top kaleci Erhan Erentürk'te kaldı.

Karşılaşma Konyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.


- Konya
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Arabam.com Konyaspor-HangiKredi Ümraniyespor maçının ardından Arabam.com Konyaspor-HangiKredi Ümraniyespor maçının ardından Ümraniyespor maçının ardından Ümraniyespor maçının ardından Futbol: Spor Toto Süper Lig Futbol: Spor Toto Süper Lig
Kaynak: DHA

Konyaspor, Altay, Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ümraniyespor: 1-0 - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Ümraniyespor: 1-0 - Son Dakika
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