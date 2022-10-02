Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında, bu sezon sahasında ilk kez maça çıkan Arabam.com Konyaspor, Hangi Kredi Ümraniyespor'u Muhammet'in golüyle 1-0 mağlup etti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Ümraniyespor: 1-0 - Son Dakika

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