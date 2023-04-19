Ümraniyespor'da bir dönem kapandı! Recep Uçar ile yollar ayrıldı - Son Dakika
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Ümraniyespor'da bir dönem kapandı! Recep Uçar ile yollar ayrıldı

19.04.2023 16:52

Süper Lig'de üst üste kötü sonuçlar alan Ümraniyespor'da teknik direktör Recep Uçar'ın görevine son verildi. Uçar, geçen sezon Ümraniyespor'u tarihinde ilk defa Süper Lig'e çıkarma başarısı göstermişti.

Ümraniyespor'u tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkaran teknik direktör Recep Uçar, İstanbul ekibindeki görevinden resmen ayrıldı.

"KARŞILIKLI ANLAŞARAK GÖREVİNDEN AYRILMIŞTIR"

Ümraniyespor'dan yapılan açıklamada, "Ümraniyespor'u tarihinde ilk defa Süper Lig'e çıkartıp, 'Ümraniyespor tarihinin en başarılı teknik direktörü' olarak kulüp tarihine adını altın harflerle kazıyan değerli teknik direktörümüz Sayın Recep Uçar, kulübümüz ile karşılıklı anlaşarak görevinden ayrılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

ÜMRANİYESPOR'U SÜPER LİG'E ÇIKARDI

2019-2020'de Beşiktaş'ta yardımcı antrenörlük yapan Recep Uçar, 28 Ekim 2020'de Ümraniyespor'un teknik direktörü olmuştu. İstanbul ekibini Süper Lig'e çıkaran Uçar, 27 maçta 4 galibiyet ve 8 beraberlik aldı. Uçar, Ümraniyespor kariyerinde ise toplam 97 maça çıkarken 42 galibiyet ve 33 mağlubiyet aldı.

Ümraniyespor'da Recep Uçar dönemi resmen sona erdi
Ümraniyespor'da Recep Uçar dönemi resmen sona erdi
Ümraniyespor'da Recep Uçar dönemi resmen sona erdi
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İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ümraniyespor'da bir dönem kapandı! Recep Uçar ile yollar ayrıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ümraniyespor'da bir dönem kapandı! Recep Uçar ile yollar ayrıldı - Son Dakika
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