Ümraniyespor'un CEO'su Nicolas Anelka, görevinden istifa etti - Son Dakika
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Spor

Ümraniyespor'un CEO'su Nicolas Anelka, görevinden istifa etti

Ümraniyespor\'un CEO\'su Nicolas Anelka, görevinden istifa etti

Trendyol 1. ekiplerinden Ümraniyespor'un yaklaşık 6 ay önce göreve gelen CEO'su Nicolas Anelka, kulüp yönetimine sitem ederek görevinden istifa etti. Sosyal medya hesabından sert bir açıklama yapan Anelka, "Kulübün kötü yönetimi, iletişim sorunu, ödenmeyen maaşlar, FIFA yaptırımı, üst düzey futbolun farklı vizyonu ve hepsinden önemlisi vaatlere ve taahhütlere saygı gösterilmemesi! Büyük adamlarla diğerleri arasındaki fark budur. Kendi seviyenizde çalışmanıza izin veriyorum" dedi.

08.07.2024 19:17  Güncelleme: 19:44
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'da sürpriz bir ayrılık yaşandı., Yaklaşık 6 ay önce göreve gelen kulüp CEO'su Nicolas Anelka, yaptığı sert açıklamayla görevinde istifa etti.

YÖNETİME SİTEM ETTİ

Sosyal medya hesabından ayrılığını açıklayan Anelka, "Kulübün kötü yönetimi, iletişim sorunu, ödenmeyen maaşlar, FIFA yaptırımı, üst düzey futbolun farklı vizyonu ve hepsinden önemlisi vaatlere ve taahhütlere saygı gösterilmemesi! Büyük adamlarla diğerleri arasındaki fark budur. Kendi seviyenizde çalışmanıza izin veriyorum... en iyi dileklerimle" ifadelerini kullandı.

İşte Anelka'nın paylaşımı;

Ümraniyespor'un CEO'su Nicolas Anelka, görevinden istifa etti


6 AY ÇALIŞTI

Ümraniyespor, Fenerbahçe'de de top konuşturan Nicolas Anelka'yı 25 Ocak'ta CEO olarak göreve getirilmişti. Kulüpten yapılan açıklamada, "Hoş geldin profesör. Kulübümüz, CEO pozisyonu için Nicolas Anelka ile anlaşmıştır. Nicolas Anelka'ya hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanılmıştı.

ANELKA KİMDİR?

Futbolculuk döneminde Paris Saint-Germain, Arsenal, Real Madrid, Liverpool, Manchester City, Chelsea ve Juventus gibi önemli takımlarda forma giyen 44 yaşındaki Anelka, 2005'te Fenerbahçe'ye imza atmıştı. Çin'de Şanghay Shenhua ve Hindistan'da Mumbai City'de oyuncu-antrenör olarak görev alan Anelka, futbolu bıraktıktan sonra Hollanda'nın Roda ekibinde danışmanlık, Fransa temsilcisi Lille'in genç takımında ise antrenörlük yapmıştı. Anelka, 2021'de ise kısa süreliğine Fransa 4. Lig takımlarından Hyeres'in sportif direktörlüğünü üstlenmişti.

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Son Dakika Spor Ümraniyespor'un CEO'su Nicolas Anelka, görevinden istifa etti - Son Dakika

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