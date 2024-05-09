Umut Bozok, Fatih Karagümrük maçında 2 gol attı - Son Dakika
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Umut Bozok, Fatih Karagümrük maçında 2 gol attı

Umut Bozok, Fatih Karagümrük maçında 2 gol attı

Trabzonspor'un transfer ettiği Umut Bozok, beklentilere karşılık verememesine rağmen Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında 2 gol atarak moral buldu. Ligde sadece 1 gol atan Bozok, kupada performansını arttırdı.

09.05.2024 11:05  Güncelleme: 11:14
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Trabzonspor'da beklentilere karşılık veremeyen Umut Bozok, Fatih Karagümrük'le oynanan Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında iki gol atarak moral buldu.

Süper Lig'de Kasımpaşa formasıyla gol kralı olmasının ardından Trabzonspor'a büyük umutlarla transfer edilen Umut Bozok, Karadeniz ekibinde istenilen performansı bir türlü ortaya koyamadı. Bordo-mavililerde oynadığı 49 resmi müsabakada 13 gol kaydeden 27 yaşındaki oyuncu, bu sezon ligde forma giydiği 11 maçta sadece 1 gol bulurken, dün Fatih Karagümrük'e karşı oynanan Türkiye Kupası maçında 2 gol birden attı.

Onuachu ve Enis Destan'ın gerisinde kaldı

Bu sezon ligde oynadığı 11 maçta 389 dakika sahada kalan Umut Bozok, bordo-mavili takımın ligde Fatih Karagümrük'ü 5-1 mağlup ettiği müsabakada 1 gol atabilmişti. Söz konusu maçın dışında ligde golü bulunmayan Umut, kupada ortaya çıkarak yine Fatih Karagümrük mübasabakasında gollerle tanıştı. Trabzon ekibinin diğer forvet oyuncularından Enis Destan, bu sezon forma giydiği 36 resmi müsabakada 9 gol atarken, Onuachu ise 22 resmi maçta 13 gol kaydetti. - TRABZON

Kaynak: İHA

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