Umut Bozok: \'Kötü dönemi geride bırakıyorum\'

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TRABZONSPORLU futbolcu Umut Bozok , "Çok kötü dönemden geçtim, herkes biliyor. Çalışmaya devam ediyorum ve bugün de hak ettiğimi düşünüyorum. Keşke ikinci golü atsaydım ve maçı alsaydık. Demek ki kısmet buymuş" dedi.

Süper Lig 3'üncü hafta erteleme maçında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Kayserispor'la 2-2 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bozok, bugün istedikleri oyunu oynamadıklarını ifade ederek, "Benim için bir fırsat oldu ve doğum günüme denk geldi. Demek ki kısmet böyle olacakmış. Kendi adıma çok mutluyum ama bugün istediğimiz oyunu oynamadık. Bugün kadroya girdim annemle konuştum. 'Çok stres yapma' diyor bana. Aslında stres yapmıyorum. Daha kötü olamıyorum şu an çünkü kadroya girdim. Daha serbest oynuyorum ve hiç strese girmiyorum. Çok kötü dönemden geçtim, herkes biliyor. Çalışmaya devam ediyorum ve bugün de hak ettiğimi düşünüyorum. Keşke ikinci golü atsaydım ve maçı alsaydık ama demek ki kısmet buymuş" ifadelerinde bulundu.

'DRAGUŞ'A MORALİNİ BOZMAMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİM'

Draguş'un maç içinde ıslıklanması konusunda konuşan Bozok, "Ben zaten soyunma odasına gidince Draguş'a moralini bozmaması gerektiğini söyledim. Ben de o dönemi yaşadım. Ben moralimi bozdum, çok kötü dönemden geçtim ama benim için ders oldu. Şimdi daha iyi hissediyorum, daha güçlüyüm. Draguş'un belki sonraki maçlarda daha iyi bir ortamı olacak. İnşallah onun için daha iyisi olur" şeklinde konuştu.

'ŞENOL GÜNEŞ ÇALIŞMAK FIRSAT'

Şenol Güneş'le çalışmanın kendisi için bir fırsat olduğunu kaydeden Bozok, "Forvetler için daha güzel. Çünkü ofansif anlamda forvetleri oynatmak istiyor. Takımda kalmak istiyorsam değerlendireceğini ve iyi oyuncu olduğumu söyledi. Özgüven artıyor ve ben de onun için hazır tutuyorum kendimi. İnşallah pazartesi günü de kadroya beni alır ve devamı gelir" diyerek sözlerini noktaladı.