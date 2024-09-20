Umut Bozok: 'Kötü dönemi geride bırakıyorum' - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Umut Bozok: 'Kötü dönemi geride bırakıyorum'

Umut Bozok: \'Kötü dönemi geride bırakıyorum\'

Trabzonsporlu Umut Bozok, kötü dönemini atlattığını ve çalışmaya devam ettiğini söyledi.

20.09.2024 00:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
TRABZONSPORLU futbolcu Umut Bozok, "Çok kötü dönemden geçtim, herkes biliyor. Çalışmaya devam ediyorum ve bugün de hak ettiğimi düşünüyorum. Keşke ikinci golü atsaydım ve maçı alsaydık. Demek ki kısmet buymuş" dedi.

Süper Lig 3'üncü hafta erteleme maçında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Kayserispor'la 2-2 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bozok, bugün istedikleri oyunu oynamadıklarını ifade ederek, "Benim için bir fırsat oldu ve doğum günüme denk geldi. Demek ki kısmet böyle olacakmış. Kendi adıma çok mutluyum ama bugün istediğimiz oyunu oynamadık. Bugün kadroya girdim annemle konuştum. 'Çok stres yapma' diyor bana. Aslında stres yapmıyorum. Daha kötü olamıyorum şu an çünkü kadroya girdim. Daha serbest oynuyorum ve hiç strese girmiyorum. Çok kötü dönemden geçtim, herkes biliyor. Çalışmaya devam ediyorum ve bugün de hak ettiğimi düşünüyorum. Keşke ikinci golü atsaydım ve maçı alsaydık ama demek ki kısmet buymuş" ifadelerinde bulundu.

'DRAGUŞ'A MORALİNİ BOZMAMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİM'

Draguş'un maç içinde ıslıklanması konusunda konuşan Bozok, "Ben zaten soyunma odasına gidince Draguş'a moralini bozmaması gerektiğini söyledim. Ben de o dönemi yaşadım. Ben moralimi bozdum, çok kötü dönemden geçtim ama benim için ders oldu. Şimdi daha iyi hissediyorum, daha güçlüyüm. Draguş'un belki sonraki maçlarda daha iyi bir ortamı olacak. İnşallah onun için daha iyisi olur" şeklinde konuştu.

'ŞENOL GÜNEŞ ÇALIŞMAK FIRSAT'

Şenol Güneş'le çalışmanın kendisi için bir fırsat olduğunu kaydeden Bozok, "Forvetler için daha güzel. Çünkü ofansif anlamda forvetleri oynatmak istiyor. Takımda kalmak istiyorsam değerlendireceğini ve iyi oyuncu olduğumu söyledi. Özgüven artıyor ve ben de onun için hazır tutuyorum kendimi. İnşallah pazartesi günü de kadroya beni alır ve devamı gelir" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: DHA

Şenol Güneş, Kayserispor, Trabzonspor, Umut Bozok, Politika, Futbol, Güneş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Umut Bozok: 'Kötü dönemi geride bırakıyorum' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:37 Mansur Yavaş: Adaylık konusu zamanı geldiğinde konuşulur Mansur Yavaş: Adaylık konusu zamanı geldiğinde konuşulur
22:59 Güran ailesi 19 gün boyunca rol yapmış Adli Tıp Kurumu raporu geldi İşte Narin’in ölüm tarihi Güran ailesi 19 gün boyunca rol yapmış! Adli Tıp Kurumu raporu geldi! İşte Narin'in ölüm tarihi
21:43 Savaş resmen başladı İsrail, Lübnan’ı vurdu Savaş resmen başladı! İsrail, Lübnan'ı vurdu
19:08 İşte İsrail saldırısı sonrası Lübnan’ı bekleyen en büyük tehlike İşte İsrail saldırısı sonrası Lübnan'ı bekleyen en büyük tehlike!
18:17 Bu kadarını Hizbullah da tahmin etmemiştir İsrail çağrı cihazlarını akılalmaz bir yöntemle patlatmış Bu kadarını Hizbullah da tahmin etmemiştir! İsrail çağrı cihazlarını akılalmaz bir yöntemle patlatmış
10:14 Tayland’da 64 yaşındaki kadın, mutfakta bulaşık yıkadığı sırada 4 metrelik pitonun saldırısına uğradı Tayland'da 64 yaşındaki kadın, mutfakta bulaşık yıkadığı sırada 4 metrelik pitonun saldırısına uğradı
10:10 Türkiye’de son bir yılda alışverişlerde kart kullanım oranı 78 artış gösterdi Türkiye'de son bir yılda alışverişlerde kart kullanım oranı % 78 artış gösterdi
10:07 Yeni ev bile arıyorlar Lucas Torreira ve Devrim Özkan evleniyor Yeni ev bile arıyorlar! Lucas Torreira ve Devrim Özkan evleniyor
10:00 Heyecan devam ediyor İşte Şampiyonlar Ligi’nde günün menüsü Heyecan devam ediyor! İşte Şampiyonlar Ligi'nde günün menüsü
10:00 Hindistan’da bir kadın, alkol almak için hal halını satan kocasını boğarak öldürdü Hindistan'da bir kadın, alkol almak için hal halını satan kocasını boğarak öldürdü
09:53 MİT’ten Kuzey Irak’a nokta operasyon PKK’lı terörist Halil Yiğit öldürüldü MİT'ten Kuzey Irak'a nokta operasyon! PKK'lı terörist Halil Yiğit öldürüldü
09:47 Nuri Şahin Borussia Dortmund ile Şampiyonlar Ligi’nes galibiyetle başladı Nuri Şahin Borussia Dortmund ile Şampiyonlar Ligi'nes galibiyetle başladı
09:46 Fahiş fiyatla kitap satan 400 okula ceza Fahiş fiyatla kitap satan 400 okula ceza!
09:37 MOSSAD, Hizbullah’ın çağrı cihazlarına bomba yerleştirebilir mi MOSSAD, Hizbullah'ın çağrı cihazlarına bomba yerleştirebilir mi?
09:34 O firmalara ceza yağdı O firmalara ceza yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2024 03:45:18. #1.11#
SON DAKİKA: Umut Bozok: 'Kötü dönemi geride bırakıyorum' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement