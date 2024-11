UNICEF ile milli voleybolcu Zehra Güneş arasında anlamlı iş birliği

Spor

BİRLEŞMİŞ Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ile VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın milli oyuncusu Zehra Güneş arasında iş birliği anlaşması yapıldı.

Feriye'de gerçekleştirilen anlaşmaya; VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın milli oyuncusu Zehra Güneş, UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi ile VakıfBank Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Furkan Merdan katıldı.

ZEHRA GÜNEŞ: KIZ ÇOCUKLARI DEMEK GÜÇLÜ YARINLAR, GÜÇLÜ TOPLUMLAR DEMEK

Heyecanlı olduğunu ve UNICEF Türkiye ile birlikte çocuk hakları savunucusu sıfatına sahip olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu söyleyen Zehra Güneş, "Çok heyecanlı olduğum ve gerçekten gönülden isteyerek yaptığım bir iş için buradayım. O yüzden bu koltuğun öneminin ve değerinin farkındayım. Bana bu şansı tanıyan, bu ortaklığı sağlayan herkese çok teşekkür ederim. Benim için çok farklı bir yeri olan bir iş olacak. Türkiye Milli Voleybol Takımı ve VakıfBank'ın Kaptanı olarak bunların yanına UNICEF Türkiye ile birlikte çocuk hakları savunucusu sıfatını eklemekten dolayı çok mutluyum. Elimden gelen her şeyi yapacağımdan eminim ve buna hazırım. Bildiğiniz üzere 2 gün sonra 20 Kasım Dünya Çocuk Günü. Tüm dünyadaki çocukların haklarını savunmak ve onların ihtiyaçlarına farkındalık yaratmak için çok özel bir gün. Dünya Çocuk Günü kapsamında hayata geçirilen her faaliyet, her çocuğun sağlıklı bir birey olarak büyümesi gerektiğini hatırlatan küreselliği çağırıyor. Ben de sizlerin aracılığıyla dünyadaki tüm çocuklar için bu dünyanın daha yaşanılabilir bir hale getirilebilmesi, daha mutlu, daha özgüvenli, daha her şey yapabilecekleri bir dünya haline getirebilmeleri için tüm gücümle çalışacağım emin olabilirsiniz. UNICEF'in yardımlarıyla bu çok çok daha iyi hale gelecek ve her çocuğa dokunabileceğimizi umuyorum. Kız çocukları demek güçlü yarınlar, güçlü toplumlar demek. Bunun için de kız çocukları öz güvenli, liderlik ve yaşam becerilerini geliştirebileceği fırsatlara sahip olmaları gerekiyor. UNICEF ile birlikte hayallerinin peşinden giderken onların yanında ellerinden tutacağımıza inanıyorum. Çünkü ben desteklenmenin ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. 12 yaşındaki Zehra'nın önce ailesi, sonra kulübüyle başlayan başarabilirsin hikayesini tam olarak her gün yaşıyorum. İnsanın küçük bir çocuğun elinden tutup onun saf sevgisini hissetmesine çok inanıyorum. O yüzden bunun peşinde koşmaya devam edeceğim" dedi.

'UNICEF VE BEN ÇOCUKLARIN HAK ETTİĞİ GELECEĞE ULAŞMALARI İÇİN YAN YANAYIZ'

Kız çocuklarının daha güçlü bireyler olup, yarınlar için daha güzel yerlerde çok mutlu bir şekilde yaşamalarına yardımcı olacağını söyleyen Zehra Güneş, "Her zaman söylediğim ve dikkat ettiğim gibi psikoloji çok önemli. Hedeflerimizin peşinde koşmak ve bunun arkasında çok sağlam durabilmek çok önemli. Gençlerin hayatta karşılaştıkları güçlüklere dayanıklı olmaları, hayallerini gerçekleştirme yolunda yardım etmemiz ve onlara adımlar atmalarını sağlamamız açısından UNICEF ile birlikte çok önemli işler yapacağımıza inanıyorum. Kız ve erkek çocuklarının eşit fırsatlarla büyüyebilmesi çok önemli. UNICEF ile birlikte çocuklarımızın cinsiyet üzerinden hiçbir ayrımcılığa maruz kalmayacağını, kendi potansiyellerine ulaşabilmeleri için toplumsal farkındalığı arttırmayı hedefliyoruz. UNICEF'in dünyanın en dezavantajlı çocuklara ulaşarak onların temel ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan bir vizyonu var. ve bu vizyonda ben bunu destekleyerek kız çocuklarının daha güçlü bireyler olup, yarınlarımız için daha güzel yerlerde çok mutlu bir şekilde yaşamalarına yardımcı olacağım ve teşvik etmeye çalışacağım. Şu an ülkemizin herhangi bir yerinde bulunan benim gibi binlerce kız çocuğunun yolunu aydınlatmak en büyük arzum. Sadece kız çocuklarına değil ailelerine ve çevrelerin de bir çocuğu desteklemenin yaratacağı farkı göstermek istiyorum. Çünkü biliyorum ki bugün ışıkların altında izlediğiniz bizlerden dışarıda yardıma ihtiyacı olan ve belki de motivasyon kaynağı bulmak isteyen bir sürü kız var. Bunların belki bir tanesine bile dokunabilsek bizim için çok büyük bir şans. Geleceğimizle alakalı çok fazla değişiklik yaratacağını düşünüyorum. Her çocuk kendini güçlü, değerli ve güvende hissetmeli. Dünya çocuk gününde tüm çocukların eşit fırsatlara sahip olduğu bir dünya için birlikte çalışmaya söz veriyoruz. UNICEF ve ben çocukların hak ettiği geleceğe ulaşmaları için yan yanayız. Ben eminim ki bir Zehra'lar, Eda'lar ve Hande'ler yaratabiliriz. Önemli olan sadece onlara destek olmak ve ellerinden tutmak. Ben de bu işin önünde onlara öncü olmaktan ve bu yolu açmaktan dolayı çok onur ve gurur duyuyorum. Umarım çok güzel işler yapabiliriz" ifadelerinde bulundu.

'VOLEYBOLUN BİLİNMESİNİ İSTİYORSAK YAPTIĞIMIZ SPONSORLUKLAR ÇOK ÖNEMLİ'

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın milli oyuncusu Zehra Güneş sözlerine şöyle devam etti:

"Profesyonel bir sporcu olarak her zaman performansından önce oturmasını ve kalkmasını bilmek, büyüklerime saygı göstermek, çizgimin asla dışına çıkmamak benim en büyük kurallarımdan biriydi. Beni de ailem böyle yetiştirdi. Zaten bugün burada oturuyor olabilmemin nedeni bu zamana kadarki yaptığım şeyleri gerçekten doğru bir çizgide olmasından kaynaklı. Profesyonel bir ekibim var. Ben saha dışında hiçbir şeyle ilgilenmiyorum. Voleybolun bilinmesini istiyorsak yaptığımız sponsorluklar da önemli. Messi, Ronaldo ve Nadal gibi sporcular da bu tarz işler yapıyor. Antrenmanlarıma odaklanıyorum. Burada olmanın değerini konuştuğum için mutluyum."

'IŞIĞINIZLA BİRLİKTE HEDEFLERİNİZE EMİN ADIMLARLA İLERLEYİN'

Bütün kız çocuklarına da seslenen Zehra Güneş, "Kendi yolunuzda, kendi yolunuzu aydınlattığınız ışığınıza kimsenin gölge düşürmesine izin vermeyin. Işığınızla birlikte hedeflerinize emin adımlarla ilerleyin. Sonunda başarı sizle birlikte olacak. Ben buna inanıyorum. Başarıdan çok kendine güvenmek, bir kadın olabilmek, kendi ayaklarının üzerinde durabilmek çok önemli. ve bunun farkına vardıklarında zaten hayat onlar için çok daha kolay bir yer olacak" yorumlarında bulundu.

PAOLO MARCHI: ZEHRA BİR KAHRAMAN

Zehra Güneş ile beraber çalışmayı dört gözle beklediklerini ifade eden UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi ise şöyle konuştu:

"Sizlerle beraber olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Zehra'yı tanıtmama gerek yok. Kendisiyle yeni tanıştım. Tanıştığımıza da çok mutlu oldum. Kendisi bir kahraman. Aynı zamanda benim de kahramanım. Kendisi voleybolda bir şampiyon ama şimdi başka alanlarda çocuk haklarında da şampiyonluğunu bizimle beraber sergileyecek. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Heyecanlıyım. Heyecanlı olma sebeplerimden bir tanesi de Türkiye'deki tüm kız ve erkek çocuklara son derece güzel bir rol model oluyor. Mükemmel bir hikaye ortaya koyuyor. Zehra'nın hikayesi, eğer çocuklara doğru fırsatlar verilirse ve çocuklar da verilen bu fırsatların üzerinden çalışkanlıklarını gösterecek olurlarsa hayal ettikleri her şeye ulaşabileceklerini gösteren bir hikaye. Türkiye'deki bütün çocuklar hayallerine fırsat verildiği takdirde ulaşabilir. Beraber çalışmayı dört gözle bekliyoruz. Gençlere ilham vermek, onlara güçlü olabilmeyi göstermek ve beraber başaracaklarımız için heyecanlıyım."