Ünilig Oryantiring Türkiye Şampiyonası Düzce Üniversitesi'nde gerçekleştirildi - Son Dakika
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Ünilig Oryantiring Türkiye Şampiyonası Düzce Üniversitesi'nde gerçekleştirildi

Ünilig Oryantiring Türkiye Şampiyonası Düzce Üniversitesi\'nde gerçekleştirildi

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu 2024 faaliyet programında yer alan Ünilig Oryantiring Türkiye Şampiyonası, Düzce Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlendi. 29 üniversitenin katıldığı müsabakanın etapları Kaynaşlı Darıyeri Yörükler Mevkiinde ve Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi. Ödül törenine, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Oryantiring Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Tekin Çolakoğlu, Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selahattin Akpınar, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, protokol üyeleri, sporcular ve öğrenciler katıldı. Dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

20.05.2024 09:26
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Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu 2024 faaliyet programında yer alan Ünilig Oryantiring Türkiye Şampiyonası Düzce Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda 29 üniversitenin katılımıyla gerçekleştirilen müsabakanın 1.etabı Kaynaşlı Darıyeri Yörükler Mevkiinde, 2.etabı ise Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi.

Ödül Töreni'ne Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Oryantiring Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Tekin Çolakoğlu, Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selahattin Akpınar, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, protokol üyeleri, davetli konuklar, sporcular ve öğrenciler katıldı.

Programda konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı ile Rektör Nedim Sözbir, Ünilig Oryantiring Türkiye Şampiyonası'na katılan üniversite öğrencilerine teşekkür ederek dereceye girip başarılı olanları tebrik ettiler. Dereceye girenlere ödülleri takdim edilirken, Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 1.sınıf öğrencisi Hüseyin Yüce, ikinci gün Sürat Yarışması erkeklerde Türkiye ikinciliği başarısı gösterdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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