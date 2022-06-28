Takımlara başarı dileyen Eler, "Köyceğizlileri, tüm hentbolseverleri ve sporseverleri, üniversiteli kardeşlerimizi desteklemeye bekliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yaşar Sevim, Köyceğiz, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Üniversiteler Yaşar Sevim Plaj Hentbolu Türkiye Şampiyonası, Köyceğiz'de başladı - Son Dakika

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