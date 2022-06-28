Üniversiteler Yaşar Sevim Plaj Hentbolu Türkiye Şampiyonası, Köyceğiz'de başladı - Son Dakika
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Üniversiteler Yaşar Sevim Plaj Hentbolu Türkiye Şampiyonası, Köyceğiz'de başladı

28.06.2022 15:58
Üniversiteler Yaşar Sevim Plaj Hentbolu Türkiye Şampiyonası, Köyceğiz'de başladı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bu yıl 23'üncüsü düzenlenen Üniversiteler Yaşar Sevim Plaj Hentbolu Türkiye Şampiyonası başladı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bu yıl 23'üncüsü düzenlenen Üniversiteler Yaşar Sevim Plaj Hentbolu Türkiye Şampiyonası başladı.

Köyceğiz Belediyesi ve Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun iş birliği, Köyceğiz Kaymakamlığının destekleriyle düzenlenen turnuvanın öncesinde Atatürk anıtına çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu.

Cumhuriyet meydanında folklor ekibinin gösterisinin ardından Köyceğiz kordonunda kortej yürüyüşü yapıldı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkan Vekili Serdar Eler, Delta Plajı'ndaki şampiyonada 14 üniversiteden kadın ve erkek takımlarının mücadele edeceğini söyledi.

Takımlara başarı dileyen Eler, "Köyceğizlileri, tüm hentbolseverleri ve sporseverleri, üniversiteli kardeşlerimizi desteklemeye bekliyoruz." diye konuştu.

Gösteri maçıyla start alan şampiyona, 1 Temmuz'da sona erecek.

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Kaymakam Maslak başarılı sporcuları ağırladı Kaymakam Maslak başarılı sporcuları ağırladı Köyceğiz Plaj Hentbol Turnuvası başlıyor Köyceğiz Plaj Hentbol Turnuvası başlıyor
Kaynak: AA

Yaşar Sevim, Köyceğiz, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Üniversiteler Yaşar Sevim Plaj Hentbolu Türkiye Şampiyonası, Köyceğiz'de başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Üniversiteler Yaşar Sevim Plaj Hentbolu Türkiye Şampiyonası, Köyceğiz'de başladı - Son Dakika
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