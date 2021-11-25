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Ünlü Fransız gazetesinden Cengiz Ünder'e özel sayfalar - Son Dakika

Ünlü Fransız gazetesinden Cengiz Ünder'e özel sayfalar

25.11.2021 16:03
Ünlü Fransız gazetesinden Cengiz Ünder'e özel sayfalar

FRANSA'nın önde gelen gazetelerinden L'Equipe, Galatasaray ile Marsilya arasında bu akşam oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçı öncesinde Altınordu ve Cengiz Ünder ile ilgili iki sayfalık analiz bir haber yayınladı.

FRANSA'nın önde gelen gazetelerinden L'Equipe, Galatasaray ile Marsilya arasında bu akşam oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçı öncesinde Altınordu ve Cengiz Ünder ile ilgili iki sayfalık analiz bir haber yayınladı. Fransız gazetesinin muhabiri Mathieu Gregoire, Marsilya'da forma giyen milli yıldızın altyapısından yetiştiği Altınordu'nun İzmir Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesi'ne gelerek oyuncu hakkında geniş bilgiler aldı.

Gazetede yer alan habere göre; Altınordu Öz Kaynak Sistemi'nden yetişen Cengiz Ünder, kendisine her zaman güvendiğini belirterek, "Bugün A Milli Takım ve Avrupa hayallerimi gerçekleştirdiğim için gururluyum. Çocukken babamla beraber tamir dükkanında çalışırdım, kamyonların tamirinde kendisine yardımcı olurdum" dedi.

Akademi Ligi'nde oynarken bir karşılaşmadan sonra Galatasaray tarafından davet edildiğini hatırlatan milli oyuncu, "Galatasaray tarafından İstanbul'a davet edildik. Akademi takımına karşı oynadığım maçın ardından kalmamı istediler. Her zaman arkamda duran babam, genç yaşımda beni bir başıma İstanbul'da bırakma konusunda kararsız kaldı ve olmadı" diye konuştu.Cengiz, Altınordu'da forma giyerken odasında David Silva'nın posterinin bulunduğunu da açıkladı.ÖZKAN: CENGİZ VE ÇAĞLAR BAŞARILI OLSUN DİYE DUA EDİYORUMAltınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Fransız gazetecinin kırmızı-lacivertli kulüp ile Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü sorularını da cevaplandırdı. Cengiz Ünder'i fiziği küçük diye bir türlü genç takımlara seçmediklerini hatırlatan Başkan Özkan, "Cengiz Ünder ile U14, U15, U16 ve U17 kategorilerinde defalarca Türkiye şampiyonalarına gittik, şampiyonluklar ve ikincilikler kazandık. Fiziği küçük diye Cengiz'i bir türlü Genç Milli Takım'a seçmiyorlardı. Biz de Cengiz'e haksızlık yapıldığını, seçmeleri gerektiğini söylüyorduk. Cengiz 17 yaşında A takımda başarıyla oynamaya başlayınca, U18 Genç Milli Takım'a seçildi" dedi.Başkan Özkan, Cengiz Ünder ile ilgili unutamadığı bir anısını ise şöyle anlattı: "2016 yılında Cengiz Ünder formunun zirvesinde idi. İtalya ile önemli bir U19 Avrupa Grup Eleme milli maçımız vardı. Atladım uçağa, gittim maça ve ona, 'Bizim hedefimiz Avrupa'da oynamak değil mi? Göster kendini' dedim. Cengiz Ünder, o gün özellikle ikinci yarı harika oynadı ve 2 tane golün asistini yaptı, maç 2-2 berabere bitti. Maç sonunda İtalyan seyirciler Türkiye kadrosunda bulunan küçük kenar oyuncusunu alkışlıyorlardı. Benim hiç unutmadığım ve en mutlu olduğum anlardan biridir.""TARİF EDİLEMEZ" Fransız gazetecinin, "Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü ikilisiyle unutamadığınız bir anınız var mı?" sorusuna ise Başkan Seyit Mehmet Özkan, "İkisi birlikte profesyonel oldular. İmza törenini Altınordu Futbol Akademisi'nde çimlerin üzerinde sahada yapmıştık. O gün ikisi bana, ben de onlara çok sıkı sarıldım. O sarılmalar kesinlikle çok gerçek idi, tarif edilecek gibi bir şey değil" diye cevapladı."CENGİZ VE ÇAĞLAR TÜM ÇOCUKLARIN AĞABEYLERİ"Seyit Mehmet Özkan, Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü'nün Altınordu Futbol Okulları ve Altınordu Futbol Akademisi'nde tüm öğrencilerin büyük ağabeyi olduğunu belirterek, sözlerini, "Benim çocuğum olmadı. Eşimle birlikte kaderimize razı olduk, 'Tanrı böyle istemiş' dedik, kardeşlerimizin çocuklarını büyütürken teselli bulduk, yaşamaya devam ettik. 50 yaşımdan sonra ben bu işe tam zamanlı olarak girince, zaman içinde binlerce çocuğum oldu. Şu anda ülkemizin 174 ayrı yerleşim biriminde tam 15 binden fazla çocuğa spor yaptırıyoruz. İşte bütün bu çocuklarımızın rüyalarını süsleyen 2 tane büyük ağabeyleri var. Biri Çağlar, diğeri Cengiz. Onlar bizim gurur abidelerimiz. Cengiz ve Çağlar'ın başarıları için tanrıya her zaman dua ediyorum" diye tamamladı.ANTRENÖRLERİNDEN CENGİZ ÜNDER'E ÖVGÜLERCengiz Ünder'in Altınordu Futbol Akademisi'nde (ALFA) oynadığı dönemlerde de görev alan Altınordu Kıdemli Genel Kaptanı Sedat Gündoğdu ve Altınordu Futbol Akademisi Kaleci Başantrenörü Hüseyin Yenikaya da Fransız gazetesine Cengiz Ünder ile ilgili açıklamalarda bulundu. Gündoğdu ve Yenikaya, Cengiz Ünder'in ALFA'ya geldiği günden itibaren farklı yetenekleri olduğunu gördüklerini vurgulayarak, "Cengiz çok farklı bir çocuktu. Büyük futbolcu olacağı belliydi. Hiç çalışmalarını aksatmaz, ekstra antrenmanlar yapardı. Antrenörlerin her söylediğini fazlasıyla yaptı. Şu anda kendisi Avrupa'nın en büyük liglerinde forma giyiyor. Kendisinin başarısı ile gurur duyuyoruz" dedi.Cengiz Ünder'in Metin Oktay Yerleşkesi'nde kaldığı dönemlerde de çalışan aşçıbaşı Dilek Altun, aşçılar Hafize Çınar ve Bahar Taşçı da Cengiz Ünder ile ilgili anılarını gazeteye aktardı. Yemekhane bölümünde çalışan görevliler, Cengiz'in ilk geldiği günden itibaren herkese sayılı davrandıklarını da belirterek, "Yemek seçmezdi. Kendisi en çok peynirli omleti severdi. Annesi babası şehir dışında olduğu için biz ona buradaki tüm çocuklarımıza yaptığımız gibi annelik yaptık. Onun başarısı ile gurur duyuyoruz" diye konuştular. L'EQUIPE MUHABİRİ GEREGOIRE: TÜRK OYUNCULARI KEŞFEDİYORUZGalatasaray ile Marsilya arasında oynanacak karşılaşmayı takip etmek için Türkiye'ye gelen L'Equipe muhabiri Mathieu Gregoire, Altınordu Metin Oktay Yerleşkesi'ne gelerek Cengiz Ünder'in kulüpteki geçmişi hakkında bilgiler aldı. Altınordu TV'ye açıklamalarda bulunan Fransız Gazetenin muhabiri, "Tesislerinizden gerçekten çok etkilendim. Şu anda Marsilya'da oynayan Cengiz Ünder'in yetiştiği ve büyüdüğü tesisleri yerinde inceledim. Cengiz Ünder'i Dünya futboluna lanse eden kulüp olarak sizi tanımaktan çok mutluyum. Burada genç oyuncuların yetişmesi için her türlü imkanın olduğunu gözlerimle gördüm" dedi.

Son yıllarda Türk futbolcuların Avrupa'da daha fazla boy göstermeye başladığını dile getiren L'Equipe yazarı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Daha önceleri Türk oyuncuları yurt dışına daha az gidiyordu. Son yıllarda bu sayı giderek artmaya başladı. Arda Turan ile başlayan serüvende Leicester City'de forma giyen Çağlar Söyüncü, Marsilya'da oynayan Cengiz Ünder, Lille'de oynayan Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı yine devre arasında Arminia Bielefeld'e transfer olan Burak İnce var. Burak Yılmazlı Lille PSG'ye rağmen Fransa'da şampiyon oldu. Bu durum bizi gerçekten çok etkiledi. Transfer döneminde birçok ismin Fransız kulüplerinin listesinde olduğunu biliyorum. Türkiye'den Uğurcan Çakır, Berke Özer gibi isimler kulüplerin transfer listesinde yer alıyor."


Ünlü Fransız gazetesinden Cengiz Ünder'e özel sayfalar
Ünlü Fransız gazetesinden Cengiz Ünder'e özel sayfalar
Ünlü Fransız gazetesinden Cengiz Ünder'e özel sayfalar
Ünlü Fransız gazetesinden Cengiz Ünder'e özel sayfalar
Ünlü Fransız gazetesinden Cengiz Ünder'e özel sayfalar
Ünlü Fransız gazetesinden Cengiz Ünder'e özel sayfalar
Ünlü Fransız gazetesinden Cengiz Ünder'e özel sayfalar
Ünlü Fransız gazetesinden Cengiz Ünder'e özel sayfalar
Ünlü Fransız gazetesinden Cengiz Ünder'e özel sayfalar
Ünlü Fransız gazetesinden Cengiz Ünder'e özel sayfalar

Cengiz Ünder, Altınordu, Marsilya, Fransa, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Ünlü Fransız gazetesinden Cengiz Ünder'e özel sayfalar - Son Dakika Spor


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