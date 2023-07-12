Ünlü gazeteci Hakan Gündoğar, Alopeci Universal hastalığına yakalandı! Son halini paylaşıp içini döktü - Son Dakika
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Ünlü gazeteci Hakan Gündoğar, Alopeci Universal hastalığına yakalandı! Son halini paylaşıp içini döktü

12.07.2023 10:34

Ünlü spor muhabiri ve yorumcusu Hakan Gündoğar, Alopeci Universal hastalığına yakalandığını sosyal medya hesabından duyurdu. Gündoğar, saçlarını kazıttığı son halinin fotoğrafını paylaşarak hastalıkla mücadelesini anlattı. Söylemler nedeniyle içine kapanan Gündoğar, artık kaçmadan özgürce dolaşacağını belirtti.

Ünlü spor muhabiri ve yorumcusu Hakan Gündoğar, Alopeci Universal hastalığına yakalandı. Haberi sosyal medya hesabından veren Gündoğar, saçlarını kazıttığı son halinin fotoğrafını paylaştı.

"SÖYLEMLER İÇİME KAPANMAMA YOL AÇTI"

Hakan Gündoğar yaptığı paylaşımda yazdıkları şöyle: "Evet yaklaşık 8 aydır "Alopeci Universal" hastalığı ile mücadele ediyorum. Saçımın belli bölümlerinde dökülmeler ve boşluklar oluşmuştu. Tedaviye biraz zor cevap veren bir hastalık. İnsanların her gün, "ay ne oldu, ne o öyle? Sarımsak sürdün mü? Hemen geçirir dert etme. Neye canını sıktın" söylemleri daha çok içime kapanmama yol açtı. Şapkasız dolaşamaz oldum. Ta ki Işın hanımın da aynı dertten muzdarip olduğunu ve kafasını kazıttığını görene kadar.

"BEN ARTIK KAÇARAK DEĞİL, ÖZGÜRCE DOLAŞACAĞIM"

Ben de kazıttım. Belki bir daha hiç çıkmayacak saç ve tüy. Ben artık kaçarak değil, özgürce dolaşacağım. 2-3 gün alışma sürecim olacak. Mazur görülürüm artık. SkySpor YouTube kanalında bu sezon bu kafa ile yayın yapacağım. Herkese sağlıklı günler dilerim."

Hakan Gündoğar'ın son hali:

Ünlü gazeteci Hakan Gündoğar, Alopeci Universal hastalığına yakalandı! Son halini paylaşıp içini döktü
Ünlü gazeteci Hakan Gündoğar, Alopeci Universal hastalığına yakalandı! Son halini paylaşıp içini döktü
Ünlü gazeteci Hakan Gündoğar, Alopeci Universal hastalığına yakalandı! Son halini paylaşıp içini döktü
Ünlü gazeteci Hakan Gündoğar, Alopeci Universal hastalığına yakalandı! Son halini paylaşıp içini döktü
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Futbol, Spor, Sağlık, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ünlü gazeteci Hakan Gündoğar, Alopeci Universal hastalığına yakalandı! Son halini paylaşıp içini döktü - Son Dakika


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