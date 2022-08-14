Sinan Engin cümlesinin sonunda yüklem olarak küfür kullanmaktan son anda döndü - Son Dakika
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Sinan Engin cümlesinin sonunda yüklem olarak küfür kullanmaktan son anda döndü

14.08.2022 14:57

Futbol yorumcusu Sinan Engin, Fenerbahçe'nin yeni transferi Luan Peres ile ilgili, "2 metre boyunda sol bek ya. Ağır, yavaş. 2 metre sol bek mi olur!" dedikten sonra istemsizce küfür edecekken "Anasını satayım" argosunu kullanarak cümlesini toparladı. Yaşanan bu dil sürçmesinin ardından Ertem Şener ve Sinan Engin kahkaha attı.

Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programında yorumcu Sinan Engin olay bir gaf yaptı. Galatasaray- Giresunspor maçı sonrası ekrana gelen yayında Engin, Fenerbahçe'nin transferleri Luan Peres'i değerlendirirken bir canlı yayın faciasının eşiğinden döndü.

AZ KALSIN KÜFÜR EDECEKTİ

Sinan Engin, Fenerbahçe'nin yeni transferi Luan Peres'in sol bek pozisyonu için uzun boylu olduğunu belirtirken, "2 metre boyunda sol bek ya. Ağır, yavaş. 2 metre sol bek mi olur." dedi. Cümlesinin devamında tam küfür edecekken "Anasını satayım" diyerek durumu küfür etmeden toparlayan Engin, stüdyoda büyük bir şok yaşattı.

Sinan Engin'den canlı yayında büyük gaf! İlk şoku atlattıktan sonra gülme krizine girdiler
Sinan Engin'den canlı yayında büyük gaf! İlk şoku atlattıktan sonra gülme krizine girdiler

GÜLME KRİZİNE GİRDİLER

İlk şokun atlatılmasından sonra Sinan Engin ve programın sunucusu Ertem Şener gülme krizine girdi. Uzun bir süre gülmekten kendini alamayan ikili daha sonra programa kaldığı yerden devam etti.

Sinan Engin'den canlı yayında büyük gaf! İlk şoku atlattıktan sonra gülme krizine girdiler
Sinan Engin'den canlı yayında büyük gaf! İlk şoku atlattıktan sonra gülme krizine girdiler
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Beyaz Futbol, Ertem Şener, Sinan Engin, Galatasaray, Luan Peres, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sinan Engin cümlesinin sonunda yüklem olarak küfür kullanmaktan son anda döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sinan Engin cümlesinin sonunda yüklem olarak küfür kullanmaktan son anda döndü - Son Dakika
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