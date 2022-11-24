Muslera dönemi sona erdi! 12 yıllık saltanatı Katar'daki turnuvada bitti - Son Dakika
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Muslera dönemi sona erdi! 12 yıllık saltanatı Katar'daki turnuvada bitti

24.11.2022 17:25

Uruguay'ın kaptanı Muslera, Güney Kore karşılaşmasında yedek kaldı. Son 3 Dünya Kupası'nda tüm maçlarda forma giyen Muslera, 12 yıl sonra ilk kez yedek bırakıldı. Galatasaray'ın Uruguaylı orta sahası Torreira da bu mücadelede kulübedeydi.

2022 Dünya Kupası H Grubu maçında Uruguay'ın Güney Kore karşısındaki ilk 11'ini görenler şaşkınlık yaşadı. Uruguay'ın ilk 11'inde kaptan Muslera yer almadı.

Muslera dönemi bitti! 12 yıllık saltanatı Katar'da son buldu

ESKİ SİVASLI GEÇTİ

Muslera'nın yerini ise tanıdık bir isim aldı. Sivasspor'un eski kalecisi Sergio Rachet, ilk 11'de sahaya sürüldü. Uruguay kalesinde 12 yıl sonra bir ilk yaşandı.

HEPSİNDE OYNADI

36 yaşındaki Muslera, 2010 Güney Afrika'da 7, 2014 Dünya Kupası'nda 4, 2018 Dünya Kupası'nda ise 5 maçta takımının kalesini korumuştu.

Muslera dönemi bitti! 12 yıllık saltanatı Katar'da son buldu

TORREIRA DA YEDEK

Öte yandan Galatasaray'ın Uruguaylı orta sahası Torreira da bu maçta yedek kaldı. Uruguay'daki sürpriz kadro tercihi en çok Galatasaraylıları şaşırttı.

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Galatasaray, Uruguay, Muslera, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muslera dönemi sona erdi! 12 yıllık saltanatı Katar'daki turnuvada bitti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muslera dönemi sona erdi! 12 yıllık saltanatı Katar'daki turnuvada bitti - Son Dakika
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