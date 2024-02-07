Uşak'ta Gizlice Başlayan Karateci Süleyman Aydemir, Avrupa Şampiyonluğunu Sürdürmek İstiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Uşak'ta Gizlice Başlayan Karateci Süleyman Aydemir, Avrupa Şampiyonluğunu Sürdürmek İstiyor

Uşak\'ta Gizlice Başlayan Karateci Süleyman Aydemir, Avrupa Şampiyonluğunu Sürdürmek İstiyor

Uşak'ta ailesinden gizli olarak başladığı karateye tutkuyla bağlanan milli karateci Süleyman Aydemir, 2 kez Avrupa şampiyonu olmanın gururunu yaşıyor. Aydemir, başarılarını devam ettirerek altın madalya kazanma hedefine odaklanmış durumda. Ailesinin başlangıçta karşı çıkmasına rağmen karateye gizlice devam eden Aydemir, evde de antrenman yaparak kendini geliştirdi. Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak milli takıma seçilen Aydemir, Avrupa Şampiyonası'nda da birbirinden önemli başarılara imza attı. Aydemir, hedefinin olimpiyatlarda Türkiye'ye altın madalya kazandırmak olduğunu belirtti.

07.02.2024 11:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uşak'ta ailesinden gizli başladığı karatede 2 kez Avrupa şampiyonu olan milli karateci 17 yaşındaki Süleyman Aydemir, altın madalya başarısını devam ettirmek istiyor.

Aydemir, henüz 8 yaşındayken 2014'te izlemek için memleketi Uşak'ta gittiği 23 Nisan Çocuk Bayramı'nda düzenlenen karate gösterisinden etkilenerek bu branşı yapmaya karar verdi.

Kararını ailesine bildiren Aydemir, olumsuz karşılık alınca onlardan gizli karateye başladı.

Sonradan ailesinin haberdar olmasının ardından evde de antrenmanlara başlayan Aydemir, 2016'da Bursa Gemlik'te düzenlenen ve ilk kez katıldığı Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

İstikrarlı şekilde çalışmalarını sürdüren Aydemir, 2021'de Şanlıurfa'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda derece elde edip milli takıma seçildi.

Milli takımla Erzurum'da yüksek rakımda kampa giren Uşak Karate Özlem Spor Kulübü sporcusu Aydemir, 2021'de Finlandiya'da, sonraki yıl Çekya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya alarak başarılarına yenilerini ekledi.

"İnşallah orada bayrağımızı şampiyon olarak dalgalandıracağım"

Milli karateci Aydemir, AA muhabirine, branşını çok sevdiğini ve başarılarına yenilerini eklemek için kampta sıkı çalıştığını söyledi.

Spora başladığı yılları unutamadığını dile getiren Aydemir, "İlk başladığımda çok istekliydim, evde dedem ve halamla antrenman yapardık. Hala çok istekliyim hedeflerim büyük, inşallah daha güzellerine ulaşacağım." dedi.

Aydemir, başarılarına yenilerini ekledikçe ailesinin de destek verdiğini belirterek, karate branşının olimpiyatlara alınmasını sabırsızlıkla beklediğini anlattı.

Kariyeri boyunca yaklaşık 200 madalya kazandığını aktaran Aydemir, "İlk madalyamı Aksaray'da bölge maçında birinci olarak aldım, ardından ailem benimle gurur duydu ve bu şekilde devam ettim. Konya'da 2022'de yapılan Dünya Şampiyonası'nda 3. oldum. Daha sonra aynı yıl Kıbrıs'a Avrupa Şampiyonası'na gittik, orada finalde kaybettim ve ikinci oldum." diye konuştu.

"Bu sene Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazandım. İnşallah orada bayrağımızı şampiyon olarak dalgalandıracağım." diyen Aydemir, en büyük hedefinin olimpiyatlarda Türkiye'ye altın madalya kazandırmak olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Putin'in Ankara ziyareti ertelendi
    00:38 Putin'in Ankara ziyareti ertelendi

    Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ankara ziyareti, Rusya'daki seçim takvimi nedeniyle ertelendi. Ziyaretin en erken nisan ayı sonunda veya mayıs başında gerçekleşmesi planlanıyor.

  • Gümüşhane'de kurt sokak köpeğini parçaladı
    07 Şub Gümüşhane'de kurt sokak köpeğini parçaladı

    Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde aç kalan bir kurt, yerleşim yerine inip sokak köpeğini parçaladıktan sonra bir kısmını yiyip, kalan parçalarını da götürdü. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

  • Para biriktiren arkadaşının evine pencereden girdi, 60 bin lirasını çaldı
    07 Şub Para biriktiren arkadaşının evine pencereden girdi, 60 bin lirasını çaldı

    Bolu'da arkadaşının evine pencereden girerek biriktirdiği 60 bin lirayı çalan hırsız yakayı ele verdi.

  • ABD'den Bağdat'ta Ketaib Hizbullah komutanına suikast
    07 Şub ABD'den Bağdat'ta Ketaib Hizbullah komutanına suikast

    Irak'ın başkenti Bağdat'ta Şiilerin yoğun yaşadığı Mestel'de ABD tarafından bir araca dron saldırısı düzenlendi. Araç alevler içerisinde kalırken, saldırıda Şii milis gücü Ketaib Hizbullah'ın (Hizbullah Tugayları) komutanlarından Abu Bakır es-Saadi öldürüldü.

  • Gaziantep FK'yı deplasmanda yenen Fenerbahçe Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kaldı
    07 Şub Gaziantep FK'yı deplasmanda yenen Fenerbahçe Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kaldı

    Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Gaziantep FK'yi deplasmanda Batshuayi'nin attığı gollerle 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

  • Hamas: Ateşkes için Türkiye'nin garantör olmasını istedik
    07 Şub Hamas: Ateşkes için Türkiye'nin garantör olmasını istedik

    İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisini reddetmesinin ardından Hamas'tan ilk açıklama geldi. Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame Handan yaptığı açıklamada, ''Gazze'de ateşkes için sunduğumuz teklifte Mısır, Katar, Türkiye, Rusya ve BM'nin her türlü anlaşmada garantör olmalarını talep ettik.'' dedi.

  • İsrail Başbakanı Netanyahu, Hamas'ın önerdiği ateşkes teklifini reddetti
    07 Şub İsrail Başbakanı Netanyahu, Hamas'ın önerdiği ateşkes teklifini reddetti

    Hamas'ın İsrail'e her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisine İsrail'den yanıt geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın önerisini reddederek Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah bölgesine saldırı hazırlığı için orduya emir verdiklerini söyledi. Netanyahu, ''Zafere ulaşacağız. Bu yıllar değil sadece aylar içinde olacak. Tam bir zaferden başka seçenek yok. İsrail ordusu Gazze'de aktif olmaya devam edecek.'' dedi.

  • Azerbaycan'da yapılan cumhurbaşkanı seçimini Aliyev kazandı
    07 Şub Azerbaycan'da yapılan cumhurbaşkanı seçimini Aliyev kazandı

    Azerbaycan'daki cumhurbaşkanı seçimini, İlham Aliyev yüzde 92,1 oyla kazandı. Aliyev'i arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçiminde kazandığı zafer nedeniyle tebrik etti.

23 Nisan, Türkiye, Uşak, Avrupa Şampiyonası, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Uşak'ta Gizlice Başlayan Karateci Süleyman Aydemir, Avrupa Şampiyonluğunu Sürdürmek İstiyor - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2024 01:53:18. #1.13#
SON DAKİKA: Uşak'ta Gizlice Başlayan Karateci Süleyman Aydemir, Avrupa Şampiyonluğunu Sürdürmek İstiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement