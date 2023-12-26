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Uşak Üniversitesinde Uluslararası Futbol Turnuvası düzenlendi

Uşak Üniversitesinde Mısırlı Öğrenciler Topluluğu tarafından düzenlenen Uluslararası Futbol Turnuvası'nda Türkiye takımı birinci oldu. Turnuvaya 9 farklı takım katıldı ve renkli görüntülere sahne oldu. Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, sporun birleştirici özelliğini vurgulayarak her iki takımı da kutladı.

Uşak Üniversitesinde Uluslararası Futbol Turnuvası düzenlendi
26.12.2023 - 09:35,
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Uşak Üniversitesinde Mısırlı Öğrenciler Topluluğu tarafından Uluslararası Futbol Turnuvası düzenlendi. 9 farklı takımın kıyasıya mücadele ettiği turnuvanın kazananı Türkiye takımı oldu.

Uşak Üniversitesinde eğitim gören uluslararası öğrencilerin hem birbiriyle hem de diğer öğrencilerle kaynaşması için Mısırlı Öğrenciler Topluluğu tarafından organize edilen Uluslararası Futbol Turnuvasına 9 takım katıldı. Çekişmeli geçen turnuva renkli görüntülere de sahne oldu. Eleme usulü ile ilerleyen turnuvanın final maçı Türkiye - Suriye takımları arasında oldu. Final maçı Türkmenistanlı öğrencilerin kendi kültürlerine özgü dans gösterisiyle başladı. İzleyicilerin yoğun ilgili gösterdiği maçın kazananı Türkiye takımına kupayı Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş verdi. İkinci olan Suriye takımına ise kupalarını Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yakup Akif Afyon verdi.

Sporun birleştirici özelliğinin altını çizen Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, "Bize güzel bir mücadele izlettikleri için iki takımada teşekkür ediyorum. Spor birlikte mücadele etmeyi, birlikte başarmayı öğretiyor bizlere. Bu yüzden bu maçı iki takımda kazandı. Birlikte mücadele edip takım olmayı başardılar. Her iki takımı da kutluyorum." dedi. - UŞAK

Kaynak: İHA
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Türkiye, Suriye, Futbol, Uşak, Spor, Son Dakika

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