Uşakspor'da Yeni Dönem: Şampiyonluk Hedefi - Son Dakika
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Uşakspor'da Yeni Dönem: Şampiyonluk Hedefi

Uşakspor\'da Yeni Dönem: Şampiyonluk Hedefi
08.06.2026 12:28
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Ahmet Çoruhlu, Uşakspor'un borçlarını ödeyip transfer çalışmalarını sürdüreceklerini açıkladı.

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Uşakspor'u devralan iş insanı Ahmet Çoruhlu, kulübün borçlarının ödenmeye başlandığını, transfer çalışmalarının sürdüğünü ve hedeflerinin şampiyonluk olduğunu açıklarken camiaya sabırlı olunması temennisinde bulundu. Aynı zamanda Bölgesel Amatör Lig'e düşen İzmir Çoruhlu FK'nın da sahibi olan Ahmet Çoruhlu, bu takımdan Uşak'a transfer yapmayı düşünmediğini belirtti. Takımda geçen sezon birçok krize rağmen başarılı bir performans sergileyerek kırmızı-siyahlıları play-off yarışına ortak eden teknik direktör Ergün Penbe'yle henüz görüşme fırsatı bulamadıklarını belirten Çoruhlu, mevcut teknik heyetle şartlar uyarsa yola devam etmek istediklerini ancak nihai kararın yapılacak görüşmenin ardından netleşeceğini dile getirdi. Ahmet Çoruhlu, transferde kalıcı başarı için titiz çalışacaklarını, tüm imzaları toplu şekilde duyurmayı planladıklarını belirtti.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Uşakspor, Ekonomi, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Uşakspor'da Yeni Dönem: Şampiyonluk Hedefi - Son Dakika

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