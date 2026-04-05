Uşakspor Play-Off'a Veda Etti

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele eden Uşakspor evinde Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri'ne 1-0 yenilerek Play-Off yarışında havlu attı. Uşak 1 Eylül Stadı'ndaki maçın tek golü 9'uncu dakikada Mert Torlak'tan geldi. Konuk Eskişehir ekibinde 45'inci dakikada Batuhan, ev sahibi ekipte ise 72'nci dakikada Eray kırmızı kart görerek takımlarını 10'ar kişi bıraktı. Grupta son 3 maçını kaybeden Uşakspor bitime 2 hafta kala 45 puanla Play-Off'un dışında kaldı. Eskişehir Anadolu ise 33 puana ulaştı.