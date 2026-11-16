Uşakspor, Söke 1970'i 1-0 mağlup ederek düşme hattından çıktı - Son Dakika
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Uşakspor, Söke 1970'i 1-0 mağlup ederek düşme hattından çıktı

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Uşakspor, Söke 1970\'i 1-0 mağlup ederek düşme hattından çıktı
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3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Uşakspor, evinde Söke 1970'i 1-0 mağlup ederek 7 hafta süren galibiyet özlemine son verdi. Kırmızı-siyahlılar aldığı bu sonuçla 10 puana yükselip 17'nci sıradan 14'üncü sıraya çıkarak düşme hattından kurtuldu.

3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup'ta evinde Söke 1970'i 1-0 mağlup eden Uşakspor, 7 haftalık galibiyet özlemini sonlandırarak düşme hattından kurtulmanın sevincini yaşadı.

Bu müsabaka öncesi son 7 haftada 5 mağlubiyet, 2 beraberlik alan kırmızı-siyahlılar, Söke engelini aşarak 3 maçlık yenilgi ve gol atamama serisini de bitirdi. Ligdeki ikinci galibiyetini alarak 10 puana ulaşan Uşakspor, 17'nci sıradan 14'üncü basamağa yükseldi. Uşak temsilcisi bu hafta düşme potasındaki Denizli İdmanyurdu'na konuk olacak.

Kaynak: DHA
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