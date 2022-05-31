Üsküdarlı çocuklar Yavuztürk Halısaha açılışında buluştu - Son Dakika
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Üsküdarlı çocuklar Yavuztürk Halısaha açılışında buluştu

31.05.2022 09:31
Üsküdarlı çocuklar Yavuztürk Halısaha açılışında buluştu

Üsküdar'da yapımı tamamlanan Yavuztürk Halısahası, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve çocukların katılımı ile açıldı.

Üsküdar'da yapımı tamamlanan Yavuztürk Halısahası, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve çocukların katılımı ile açıldı. Açılışın yanı sıra çok sayıda etkinliğin yer aldığı programda çocuklar doyasıya eğlendi.

Sporu bir yaşam biçimi olarak benimseyen ve herkesin yaşamına kazandırmayı amaçlayan Üsküdar Belediyesi, Yavuztürk Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Yavuztürk Halısahası'nın açılışını gerçekleştirdi. Açılışa Üsküdarlı vatandaşlar çocukları ile birlikte yoğun ilgi gösterdi. Açılış yöresel oyun gösterisi eşliğinde kurdele kesimi ile gerçekleşti. Kurdele kesiminin ardından Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen sporcu gençlerle penaltı atışı gerçekleştirdi. Başkan Türkmen açılışın ardından vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Gençler mutlu biz mutluyuz"

Açılış sonrası konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Gerçekten mükemmel bir tesis oldu. Bu mahalledeki gençlerimizin böyle bir tesise ihtiyacı vardı. Sahamız standart şartları sağlayan bir saha. Toplamda 5 bin metrekarelik alana sahamızın yanı sıra giyinme ve duş alanları, ailelerimiz için yürüyüş alanı, park ve seyir alanlarının hizmete açmış olduk. Herkes için hayırlı olsun. Gençler mutlu biz mutluyuz. Bizim bu tür hizmetlerimiz devam edecek. Gençlerimizi spora yönlendirebilirsek bu gençleri bazı kötü alışkanlıklardan uzak tutmuş oluruz. Bizim de tüm gayemiz budur" diye konuştu. - İSTANBUL

Üsküdarlı çocuklar Yavuztürk Halısaha açılışında buluştu
Üsküdarlı çocuklar Yavuztürk Halısaha açılışında buluştu
Üsküdarlı çocuklar Yavuztürk Halısaha açılışında buluştu
Üsküdarlı çocuklar Yavuztürk Halısaha açılışında buluştu
Üsküdarlı çocuklar Yavuztürk Halısaha açılışında buluştu
Üsküdarlı çocuklar Yavuztürk Halısaha açılışında buluştu

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Üsküdarlı çocuklar Yavuztürk Halısaha açılışında buluştu - Son Dakika


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