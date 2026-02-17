Uslanmıyor! Jhon Duran, Zenit'teki ilk maçında rakip futbolcuya tokat attı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Uslanmıyor! Jhon Duran, Zenit'teki ilk maçında rakip futbolcuya tokat attı

Haberin Videosunu İzleyin
Uslanmıyor! Jhon Duran, Zenit\'teki ilk maçında rakip futbolcuya tokat attı
17.02.2026 21:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Uslanmıyor! Jhon Duran, Zenit\'teki ilk maçında rakip futbolcuya tokat attı
Haber Videosu

Fenerbahçe'den ayrılarak Zenit'e transfer olan Jhon Duran, Zenit forması giydiği ilk hazırlık maçında rakip futbolcuyla kavga etti. Duran'ın rakip oyuncuya tokat attığı görüldü.

Yaşadığı disiplin problemleri nedeniyle ara transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılarak Zenit'e transfer olan Jhon Duran, ilk maçında olay çıkardı.

İLK MAÇINDA RAKİP OYUNCU İLE KAVGA EDEREK TOKAT ATTI

Jhon Duran, Zenit formasıyla çıktığı ilk hazırlık maçının 6. dakikasında yaşanan bir pozisyonda rakip oyuncuyla kavga etti. Rakibiyle girdiği ikili mücadelede kontrolünü kaybeden Duran, Krasnodarlı oyuncunun başını önce sıkıştırdı, daha sonra da tokat attı.

Uslanmıyor! Jhon Duran, Zenit'teki ilk maçında rakip futbolcuya tokat attı

TARTIŞMA AYAKTA DEVAM ETTİ, DURAN SARI KART GÖRDÜ

Her iki oyuncu da bu anlarda dengesini kaybederek yere düştü. Ayağa kalkan iki oyuncu arasında tansiyon yükselmeye devam etti. İki takım oyuncuları araya girerken, hakem Jhon Duran'a sarı kart gösterdi.

Uslanmıyor! Jhon Duran, Zenit'teki ilk maçında rakip futbolcuya tokat attı

Zenit St. Petersburg, Fenerbahçe, Futbol, Kavga, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Uslanmıyor! Jhon Duran, Zenit'teki ilk maçında rakip futbolcuya tokat attı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Osman A Osman A:
    Bunun oynadığı topu ben zıkımle oynarım.Fb bunu göndermekle son yılların en iyi işini yaptı. 4 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gediz Nehri taştı su altında kalan ova dronla görüntülendi Gediz Nehri taştı; su altında kalan ova dronla görüntülendi
İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor
Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay
Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı
Haaretz: İsrailli firmalar, “araba istihbaratı“ teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor Haaretz: İsrailli firmalar, "araba istihbaratı" teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor
Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı
Mike Tyson yine maça çıkacak İşte rakibi Mike Tyson yine maça çıkacak! İşte rakibi
11 ayın sultanı Ramazan başlıyor İşte il il sahur ve iftar saatleri 11 ayın sultanı Ramazan başlıyor! İşte il il sahur ve iftar saatleri

23:04
Şafak Sezer, galaya 23 yaşındaki kızıyla katıldı
Şafak Sezer, galaya 23 yaşındaki kızıyla katıldı
22:36
İtalya’ya çok avantajlı gidiyoruz Galatasaray, Juventus’u Ali Sami Yen cehenneminden çıkarmadı
İtalya'ya çok avantajlı gidiyoruz! Galatasaray, Juventus'u Ali Sami Yen cehenneminden çıkarmadı
22:36
Görüştüğü kadının eşi tarafından kovalanırken kaza yaptı
Görüştüğü kadının eşi tarafından kovalanırken kaza yaptı
22:33
Güzellik filtresi azizliği: Tek bir saniye 140 bin takipçiye mal oldu
Güzellik filtresi azizliği: Tek bir saniye 140 bin takipçiye mal oldu
21:23
Asgari ücretli ve memura ikinci maaş geliyor Detaylar belli oldu
Asgari ücretli ve memura ikinci maaş geliyor! Detaylar belli oldu
20:46
Erzurum’da mezarlıkta poşete sarılı cenin bulundu
Erzurum'da mezarlıkta poşete sarılı cenin bulundu
20:00
Müzakereler bitti, açıklamalar da tehditler de peş peşe geldi
Müzakereler bitti, açıklamalar da tehditler de peş peşe geldi
19:48
ABD, Doğu Pasifik ve Karayipler’de üç tekneyi vurdu: 11 ölü
ABD, Doğu Pasifik ve Karayipler'de üç tekneyi vurdu: 11 ölü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 23:08:58. #7.11#
SON DAKİKA: Uslanmıyor! Jhon Duran, Zenit'teki ilk maçında rakip futbolcuya tokat attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.