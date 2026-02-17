Yaşadığı disiplin problemleri nedeniyle ara transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılarak Zenit'e transfer olan Jhon Duran, ilk maçında olay çıkardı.
Jhon Duran, Zenit formasıyla çıktığı ilk hazırlık maçının 6. dakikasında yaşanan bir pozisyonda rakip oyuncuyla kavga etti. Rakibiyle girdiği ikili mücadelede kontrolünü kaybeden Duran, Krasnodarlı oyuncunun başını önce sıkıştırdı, daha sonra da tokat attı.
Her iki oyuncu da bu anlarda dengesini kaybederek yere düştü. Ayağa kalkan iki oyuncu arasında tansiyon yükselmeye devam etti. İki takım oyuncuları araya girerken, hakem Jhon Duran'a sarı kart gösterdi.
Uslanmıyor! Jhon Duran, Zenit'teki ilk maçında rakip futbolcuya tokat attı
