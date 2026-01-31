Üst üste dördüncü galibiyet! Hull City\'nin Premier Lig inadı devam ediyor

İngiltere Championship'in 30. haftasında Blackburn Rovers ile Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City karşı karşıya geldi. Ewood Park'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Hull City 1-0'lık skorla kazandı.
Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona ererken, Hull City'e galibiyeti getiren 82. dakikada Lewis Koumas attı.
Ligde üst üste dördüncü galibiyetini alan Hull City, 53 puana yükselerek ligde üçüncü basamağa çıktı. Blackburn Rovers ise 29 puanda kaldıLigin bir sonraki maç haftasında Hull City, sahasında Watford'u ağırlayacak. Blackburn ise sahasında Sheffield Wednesday'i konuk edecek.
