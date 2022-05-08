Usta isim Michy Batshuayi'nin biletini kesti: Kenardan Ghezzal'a bağırdım - Son Dakika
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Usta isim Michy Batshuayi'nin biletini kesti: Kenardan Ghezzal'a bağırdım

08.05.2022 22:43
Usta isim Michy Batshuayi'nin biletini kesti: Kenardan Ghezzal'a bağırdım

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi sonrası açıklama yapan Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Michy Batshuayi'nin biletini kestiğini ima etti. Fransız hoca, "Mücadele eden bir Beşiktaş yaratmak istiyorum. Önümüzdeki sene işi bitirecek, gol atacak bir santrafora ihtiyacımız olacak." dedi. Ismael ayrıca Belçikalı yıldızın kaçırdığı penaltı için, "İki penaltı kaçırdıktan sonra bir sonraki penaltıyı atmak için bir sebep yok. Kenardan Ghezzal'a bağırdım, neyseki ikinci penaltıyı Ghezzal attı." dedi.

Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Fransız hoca, Batshuayi'nin kaçırdığı penaltıyı değerlendirirken, yıldız futbolcuyu artık takımda düşünmediğinin sinyalini verdi.

"GOL ATACAK SANTRFORA İHTİYACIMIZ OLACAK"

Valerien Ismael yaptığı açıklamada, "Tutkuyla, arzuyla mücadele ettik, özellikle maçın son bölümlerinde harika baskılı oynadık. Maçın ikinci yarısının son 20 dakikasındaki gibi basan, mücadele eden bir Beşiktaş yaratmak istiyorum. Önümüzdeki sene işi bitirecek, gol atacak bir santrfora ihtiyacımız olacak. Bugün de gol olması gereken fırsatlar elde ettik. Önümüzdeki sezon bahsettiğimiz bu kaliteye de sahip olmaya çalışacağız." dedi.

"BU KONUDA ÇOK HASSASIZ"

Michy Batshuayi'nin kaçırdığı penaltıya ilişkin ise Fransız hoca, "İki penaltı kaçırdıktan sonra bir sonraki penaltıyı atmak için bir sebep yok. Kenardan Ghezzal'a bağırdım, neyse ki ikinci penaltıyı Ghezzal attı. Transfer konusunda yapacak çok fazla işimiz var. Bu kulübe uygun doğru futbolcuları bulmak çok önemli. Bu konuda çok hassas olacağız." ifadelerini kullandı.

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Valerien Ismael, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

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