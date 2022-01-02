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Uzun süre sessiz kalan Comolli'den olay itiraflar! Fenerbahçe'de yaşananları bir bir anlattı - Son Dakika

Uzun süre sessiz kalan Comolli'den olay itiraflar! Fenerbahçe'de yaşananları bir bir anlattı

02.01.2022 19:34

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra yaşananlar hakkında pek fazla konuşmayan Damien Comolli, adeta içini döktü. Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü, Ali Koç'la çalıştığı dönemde yapılan hataları bir bir sıraladı.

Başkan Ali Koç'un göreve geldiği ilk dönemde Fenerbahçe'nin sportif direktörü olan Damien Comolli, ayrılıktan sonra ilk kez bu kadar açık konuştu. FutbolArena'ya röportaj veren Comolli, Ali Koç'un tecrübesiz olduğu dönemde yabancı sportif direktör ve yabancı hoca tercihiyle hata yaptığını ifade etti.

Uzun süre sessiz kalan Comolli'den olay itiraflar! Fenerbahçe'de yaşananları bir bir anlattı

"YAŞANANLAR DEVAM EDİYOR

Comolli, kulubün futboldaki başarısız görüntüsüyle ilgili olarak, "Benim dönemimde yaşananlar, şimdi de tekrarlanıyor. Her şeyden önce aynı sebepten dolayı Fenerbahçe şu anda Trabzonspor'dan 14 puan geride ve kötü bir sezon geçiriyor, Hiçbir şey değişmedi" dedi.

"ABDULLAH AVCI'YI İSTEDİM"

Comolli, Ali Koç'un ilk döneminde yapılan hatalar hakkında, "Yabancı bir sportif direktörümüz olmamalıydı. Yani tecrübesiz yeni başkan, yabancı sportifdirektör ve yabancı teknik direktör üçlüsü işe yaramadı. Bence ilk sezonda tecrübesiz bir başkan varken ya sportif direktör ya da teknik direktör Türk olmalıydı. Bu nedenle ben Abdullah Avcı'yı getirmek istedim. Ancak bunu yapamadık" ifadelerini kullandı.

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Abdullah Avcı, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Uzun süre sessiz kalan Comolli'den olay itiraflar! Fenerbahçe'de yaşananları bir bir anlattı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Uzun süre sessiz kalan Comolli'den olay itiraflar! Fenerbahçe'de yaşananları bir bir anlattı - Son Dakika
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