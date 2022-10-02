Eski Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup'un, 3 maçta ürettiği skor katkısı "Yok artık" dedirtti - Son Dakika
Üye Girişi

Eski Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup'un, 3 maçta ürettiği skor katkısı "Yok artık" dedirtti

02.10.2022 16:38

Uzun yıllar ülkemizde Beşiktaş forması giyen Oğuzhan Özyakup, Fortuna Sittard formasıyla çıktığı 3. karşılaşmada 2. golünü attı. Milli futbolcu, takımının 2. golünü atarken, Fortuna Sittard sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Sezon başında Beşiktaş'tan ayrılarak, Burak Yılmaz'ın da forma giydiği Hollanda ekibi Fortuna Sittard'a imza atan Oğuzhan Özyakup, takımıyla çıktığı 3. maçında 2. golünü kaydetti.

BU HAFTAYI DA BOŞ GEÇMEDİ

Nijmegen deplasmanında Burak Yılmaz'ın asistinde attığı şık golle kendisi adına Hollanda'da gol perdesini açan Oğuzhan Özyakup, bu haftayı da boş geçmedi. Volendam karşısında 44. dakikada attığı golle takımını 2 farklı üstünlüğe taşıyan Özyakup, takımının galibiyetinde katkı sahibi oldu.

FORTUNA SİTTARD 14. SIRAYA YÜKSELDİ

Hollanda Ligi'nde 8 maçı geride bırakan Fortuna Sittard, son haftalarda topladığı puanlarla 14. sıraya yükseldi. Ligdeki ilk 5 haftasını mağlubiyetle kapatan Sittard, son 3 haftada aldığı 2 galibiyet 1beraberlikle puanını 7'ye yükseltti.

YORUMLAR
500

Oğuzhan Özyakup, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eski Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup'un, 3 maçta ürettiği skor katkısı 'Yok artık' dedirtti - Son Dakika


Son Dakika
17:07 Karısı ve kuryenin içinde bulunduğu durum kocayı şaşkına çevirdi!
16:58 Giresunspor, deplasmanda Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı
16:53 Hatayspor, deplasmanda Sivasspor'u 2-1 mağlup etti
16:43 Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, İmamoğlu'na gönderme: Bizim yaptığımız raylı sistemleri sahiplenmek istiyor
16:38 Eski Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup'un, 3 maçta ürettiği skor katkısı "Yok artık" dedirtti
16:33 Süper Lig'in tecrübeli hakemi Galatasaray maçına forma giyip geldi! Taraftar sinirlerine hakim olamadı
16:20 Altın Portakal Film Festivali görkemli galayla başladı! 3 büyük ödül sahiplerine gitti
16:14 Beşiktaşlı futbolcular kendinden emin! Fenerbahçe derbisi için galibiyet pirimi de belli oldu
15:52 Türkiye'de ilk derbisine çıkacak olan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan futbolculara: Rakibin önemi yok
15:52 Anadolu Efes nefes kesen maçta Galatasaray'ı devirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2022 17:18:39. #1.13#
SON DAKİKA: Eski Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup'un, 3 maçta ürettiği skor katkısı "Yok artık" dedirtti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement