Eski Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup'un, 3 maçta ürettiği skor katkısı "Yok artık" dedirtti

Sezon başında Beşiktaş'tan ayrılarak, Burak Yılmaz'ın da forma giydiği Hollanda ekibi Fortuna Sittard'a imza atan Oğuzhan Özyakup, takımıyla çıktığı 3. maçında 2. golünü kaydetti.

BU HAFTAYI DA BOŞ GEÇMEDİ

Nijmegen deplasmanında Burak Yılmaz'ın asistinde attığı şık golle kendisi adına Hollanda'da gol perdesini açan Oğuzhan Özyakup, bu haftayı da boş geçmedi. Volendam karşısında 44. dakikada attığı golle takımını 2 farklı üstünlüğe taşıyan Özyakup, takımının galibiyetinde katkı sahibi oldu.

FORTUNA SİTTARD 14. SIRAYA YÜKSELDİ

Hollanda Ligi'nde 8 maçı geride bırakan Fortuna Sittard, son haftalarda topladığı puanlarla 14. sıraya yükseldi. Ligdeki ilk 5 haftasını mağlubiyetle kapatan Sittard, son 3 haftada aldığı 2 galibiyet 1beraberlikle puanını 7'ye yükseltti.