Uzun zamandır bekleniyordu! En sonunda düğmeye basıldı
Galatasaray'ın Kocaelispor'u konuk ettiği karşılaşmanın ardından Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta uzun süredir beklenen zemin yenileme çalışmaları başladı. Mücadelenin tamamlanmasıyla birlikte ekipler sahaya girerek zeminin yenilenmesi için çalışmalara start verdi.
Galatasaray'da uzun süredir beklenen zemin yenileme çalışması için harekete geçildi. Sarı-kırmızılıların Kocaelispor ile oynadığı karşılaşmanın ardından Rams Park'ın zemini bakıma alındı.
MAÇ BİTTİ, ÇALIŞMALAR BAŞLADI
Karşılaşmanın tamamlanmasının ardından ekipler sahaya girerek zemin yenileme çalışmalarına başladı. Uzun süredir yapılması beklenen çalışmayla birlikte Rams Park'ın çim zemini yenilenecek.
RAMS PARK'IN ZEMİNİ YENİLENİYOR
Sarı-kırmızılıların iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Rams Park'taki çalışmaların başlamasıyla birlikte zeminin daha iyi hale getirilmesi hedefleniyor.
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