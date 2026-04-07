VakıfBank, Fenerbahçe\'yi 3-0 Yendi

07.04.2026 19:39
VakıfBank, Sultlar Ligi finalinde Fenerbahçe Medicana'yı 3-0 mağlup etti.

SALON: Burhan Felek Vestel Voleybol

HAKEMLER: Caner Çildir, Selçuk Görmen

FENERBAHÇE MEDİCANA: Orro, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Vargas, Hande Baladın, Erda Erdem Dündar, Gülce Güçtekin (L), Bedart-Ghani, Ana Cristina

VAKIFBANK: Ogbogu, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Boskovic, Derya Cebecioğlu, Ayça Aykaç Altıntaş (L)

SETLER: 18-25, 23-25, 21-25

SÜRE: 89 dakika (25', 29', 35')

VakıfBank, Sultanlar Ligi play-off final serisinin ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe Medicana'yı 3-0 mağlup etti. 5 maç üzerinden oynanacak ve 3 galibiyet alacak takımın şampiyonluğa ulaşacağı seride ikinci karşılaşma 11 Nisan Cumartesi günü VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk bilim insanından tıp dünyasında çığır açan başarı Türk bilim insanından tıp dünyasında çığır açan başarı
Düzce’de belediye meclisinde gerginlik: CHP’li başkan gazetecilerin üzerine yürüdü Düzce’de belediye meclisinde gerginlik: CHP'li başkan gazetecilerin üzerine yürüdü
Breanna Stewart Fenerbahçe için yeniden İstanbul’da Breanna Stewart Fenerbahçe için yeniden İstanbul'da
Hadise’ye demediğini bırakmayan Sinan Burhan’dan yeni açıklama Hadise'ye demediğini bırakmayan Sinan Burhan’dan yeni açıklama
Sacha Boey’in yerine 25 milyon Euro’luk transfer İşte o isim Sacha Boey'in yerine 25 milyon Euro'luk transfer! İşte o isim
İnan Güney iddianamesinde yeni gelişme İnan Güney iddianamesinde yeni gelişme
Lucescu’nun yerine göreve gelen Hagi’nin aylık maaşı ortaya çıktı Az bulan da var yeterli diyen de Lucescu'nun yerine göreve gelen Hagi'nin aylık maaşı ortaya çıktı! Az bulan da var yeterli diyen de
Ahmet Aras’ın danışmanının attığı taciz mesajları ortaya çıktı Ahmet Aras'ın danışmanının attığı taciz mesajları ortaya çıktı

20:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ROKETSAN’ın iki numarasına yaptığı uyarı törene damga vurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ROKETSAN'ın iki numarasına yaptığı uyarı törene damga vurdu
19:42
Kimse işin içinden çıkamıyor İran-ABD arasındaki savaş Dünya Kupası’nı da vurdu
Kimse işin içinden çıkamıyor! İran-ABD arasındaki savaş Dünya Kupası'nı da vurdu
18:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Tayfun Blok-4 füzesini imza
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tayfun Blok-4 füzesini imza
17:57
Trump’ın “İran medeniyeti bu gece yok olacak“ tehdidi sonrası Beyaz Saray’dan açıklama
Trump'ın "İran medeniyeti bu gece yok olacak" tehdidi sonrası Beyaz Saray'dan açıklama
17:52
İsrail Konsolosluğu önündeki saldırının şifreleri çözülüyor: Teröristler bu ilden gelmiş, 5 kişi gözaltında
İsrail Konsolosluğu önündeki saldırının şifreleri çözülüyor: Teröristler bu ilden gelmiş, 5 kişi gözaltında
17:40
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 6 isim serbest, 3 isim ise adliyeye sevk edildi
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 6 isim serbest, 3 isim ise adliyeye sevk edildi
16:23
Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış Karıştığı olay vahim
Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış! Karıştığı olay vahim
16:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan konsolosluk saldırısına ilk yorum: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konsolosluk saldırısına ilk yorum: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
Advertisement
