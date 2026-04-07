SALON: Burhan Felek Vestel Voleybol
HAKEMLER: Caner Çildir, Selçuk Görmen
FENERBAHÇE MEDİCANA: Orro, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Vargas, Hande Baladın, Erda Erdem Dündar, Gülce Güçtekin (L), Bedart-Ghani, Ana Cristina
VAKIFBANK: Ogbogu, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Boskovic, Derya Cebecioğlu, Ayça Aykaç Altıntaş (L)
SETLER: 18-25, 23-25, 21-25
SÜRE: 89 dakika (25', 29', 35')
VakıfBank, Sultanlar Ligi play-off final serisinin ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe Medicana'yı 3-0 mağlup etti. 5 maç üzerinden oynanacak ve 3 galibiyet alacak takımın şampiyonluğa ulaşacağı seride ikinci karşılaşma 11 Nisan Cumartesi günü VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak.
Son Dakika › Spor › VakıfBank, Fenerbahçe'yi 3-0 Yendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?