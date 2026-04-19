VakıfBank, Fenerbahçe’yi 3-1 Yenerek Şampiyon Oldu

19.04.2026 21:49
VakıfBank, Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe'yi 3-2 ile geçerek 15'inci kez şampiyonluğa ulaştı.

SALON: VakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLER: Erdal Akıncı, Ebru Kaya

VAKIFBANK: Zehra Güneş, Cansu Özbay, Ogbugu, Derya Cebecioğlu, Boskovic, Markova, Dangubic, Deniz Uyanık, Aylin Uysalcan, (Ayça Aykaç)

FENERBAHÇE MEDİCANA: Vargas, Eda Erdem, Hande Baladin, Fedorovtseva, Ana Cristina, Arelya Karasoy Kocas, Orro, Korneluk, Aslı Kalaç, Ghani, Sude Hacımustafaoğlu, (Gizem Örge, Gülce Güçtekin)

SETLER: 23-25, 29-27, 25-20, 25-19

SÜRE: 2 saat 11 dakika

Sultanlar Ligi final serisi beşinci ve son maçında VakıfBank, sahasında ağırladığı Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 mağlup ederek seride durumu 3-2'ye getirdi ve şampiyon oldu. Mücadelenin setleri 23-25, 29-27, 25-20 ve 25-19 tamamlandı.

Maça etkili başlayan VakıfBank, 5 sayılık farkı yakaladı: 10-5. Sarı-lacivertli ekip, 16-16'da skoru eşitledi. Kalan bölümü daha iyi oynayan Fenerbahçe, seti 25-23 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci set çekişmeli başlarken VakıfBank, 13-9 ile 4 sayılık fark yaptı. Fenerbahçe, 20-20'de skoru dengeledi. VakıfBank seti 29-27 kazanarak skora denge getirdi: 1-1. Üçüncü setin sonunu iyi oynayarak 25-20'lik üstünlük kuran VakıfBank, 2-1 öne geçti. Dördüncü setin ilk bölümünü geride götüren VakıfBank, 10-9 ile üstünlüğü ele aldı. Seti 25-19 kazanan VakıfBank, skoru 3-1'e getirdi ve şampiyonluğa ulaştı.

VAKIFBANK LİGDE 15'İNCİ KEZ ŞAMPİYON

Sultanlar Ligi final serisinde Fenerbahçe Medicana'yı 3-2 ile geçen VakıfBank, şampiyonluğa ulaştı. Bu şampiyonluk VakıfBank'ın üst üste 2'nci toplamda ise 15'inci şampiyonluğu oldu. VakıfBank daha önce 1992, 1993, 1997, 1998, 2004, 2005, 2013, 2014, 2016, 2018, 2019, 2021, 2022 ve 2025 yılında da şampiyon olmuştu.

BAKAN BAK TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, VakıfBank ile Fenerbahçe Medicana arasında oynanan Sultanlar Ligi final serisi beşinci maçını salona gelerek tribünden takip etti.

Kaynak: DHA

