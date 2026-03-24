VakıfBank Finale Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

VakıfBank Finale Yükseldi

24.03.2026 17:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

VakıfBank, Kadınlar Kupa Voley Dörtlü Finali'nde Galatasaray'ı 3-0 yenerek finale çıktı.

Salon: Ankara

Hakemler: Burhan İlhan, Erkan Sarı

VakıfBank: Deniz Uyanık, Derya Cebecioğlu, Boskovic, Zehra Güneş, Markova, Cansu Özbay (Ayça Aykaç, Dangubic, Berka Buse Özden, Sıla Çalışkan)

Galatasaray Daikin: Carutasu, Sylla, Yuanyuan, Bongaerts, İlkin Aydın, Yasemin Güveli (Eylül Akarçeşme Yatgın, Grobelna, Naz Aydemir Akyol)

Setler: 25-19, 25-20, 25-16

Süre: 76 dakika (26, 27, 23)

Galatasaray Daikin sayıyla başlayan karşılaşmada VakıfBank, 4 sayılık seri yakalayarak öne geçti: 4-1. Başarılı ataklarıyla üstünlük kuran sarı-siyahlı ekip, çift hanelere ulaşarak farkı 4'e çıkardı. (10-6) Maçta 20'li sayılara ilk ulaşan takım olan (20-17) maçta VakıfBank, etkili servis ve bloklarla ilk seti 25-19 kazandı.

İkinci set karşılıklı sayılarla başladı. İlk 20 sayıda 10-10'luk eşitlik olurken VakıfBank, üst üste 5 sayıyla üstünlüğü ele geçirdi: 15-10. Kalan bölümünde etkili oynayan VakıfBank, seti 25-20 alarak sarı-kırmızılı rakibine 2-0'lık üstünlük sağladı.

Üçüncü sette rahat oynayan VakıfBank, seti 25-16 maçı da 3-0 alarak yarı finale yükseldi.

VakıfBank finalde, bugün saat 19.00'da oynanacak Fenerbahçe Medicana-Eczacıbaşı Dynavit eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

Final maçı yarın saat 19.00'da oynanacak.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bayramda trafik kazalarında düşüş: Ölümlü kazalar yüzde 39,5 azaldı Bayramda trafik kazalarında düşüş: Ölümlü kazalar yüzde 39,5 azaldı
Trump’ın “anlaşma“ çıkışına İran’dan savaşı bitirtmeyecek yanıt Trump'ın "anlaşma" çıkışına İran'dan savaşı bitirtmeyecek yanıt
Yener İnce’den Osimhen ve Noa Lang açıklaması Geri döneceği maçı duyurdu Yener İnce'den Osimhen ve Noa Lang açıklaması! Geri döneceği maçı duyurdu
Erol Köse’nin ölümü sonrası Seda Sayan’ın sözleri yeniden gündemde Erol Köse'nin ölümü sonrası Seda Sayan'ın sözleri yeniden gündemde
Dorin Rotariu: Türkiye ile aramızda bir savaş olacak Dorin Rotariu: Türkiye ile aramızda bir savaş olacak
Fenerbahçe’ye müjde: Bakanlıktan onay geldi Fenerbahçe'ye müjde: Bakanlıktan onay geldi

17:12
Interpol bile devrede Avrupa’da dev şike operasyonu
Interpol bile devrede! Avrupa'da dev şike operasyonu
16:11
Savaşın 25. gününde kahreden görüntü: Okulda dehşeti yaşadılar
Savaşın 25. gününde kahreden görüntü: Okulda dehşeti yaşadılar
15:56
Erol Köse son yolculuğuna uğurlandı Sadece bir kişi ağladı
Erol Köse son yolculuğuna uğurlandı! Sadece bir kişi ağladı
15:46
CHP lideri Özel, akaryakıt fiyatları için formül önerdi: Biz olsak böyle yapardık
CHP lideri Özel, akaryakıt fiyatları için formül önerdi: Biz olsak böyle yapardık
15:30
Savaşın etkisi büyüyor İran, Türkiye vanasını kapattı
Savaşın etkisi büyüyor! İran, Türkiye vanasını kapattı
15:29
Altın için fiyat beklentisini açıklayan İslam Memiş, rakam bile verdi
Altın için fiyat beklentisini açıklayan İslam Memiş, rakam bile verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2026 17:33:49. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.