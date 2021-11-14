VakıfBank galibiyet serisini sürdürdü

TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'ndaki mücadelenin çekişmeli geçen ilk seti 29-27'lik skorla VakıfBank'ın oldu. İkinci seti 25-18 THY alırken; üçüncü seti VakıfBank 32-30 hanesine yazdırmayı başardı. Sarı-siyahlılar son seti de 25-22 alarak maçtan 3-1'lik skorla galip ayrıldı.

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