VakıfBank, Şampiyonluğa Ulaştı!

19.04.2026 21:38
VakıfBank, Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 yenerek Vodafone Sultanlar Ligi'nde ikinci şampiyonluğunu kazandı.

Salon: VakıfBank

Hakemler: Erdal Akıncı, Ebru Kaya

VakıfBank: Derya Cebecioğlu, Ogbogu, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Boskovic (Ayça Aykaç, Cazaute, Aylin Uysalcan, Deniz Uyanık, Dangubic)

Fenerbahçe Medicana: Eda Erdem, Arelya Karasoy Koçaş, Fedorovtseva, Korneluk, Vargas, Ana Cristina (Gizem Örge, Gülce Güçtekin, Hande Baladın, Orro, Sude Hacımustafaoğlu, Yaasmen, Aslı Kalaç)

Setler: 23-25, 29-27, 25-20, 25-19

Süre: 131 dakika (33, 39, 29, 30)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off finali 5. maçında VakıfBank, Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 mağlup etti ve seriyi 3-2 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

VakıfBank Spor Sarayı'nda kapalı gişe oynanan müsabakanın ilk setini Fenerbahçe, 25-23 üstün tamamlayarak 1-0 öne geçti. Diğer setleri sırasıyla 29-27, 25-20 ve 25-19 kazanan VakıfBank, mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

Final serisini 3-2 kazanan sarı-siyahlı takım, Sultanlar Ligi'nde üst üste 2. şampiyonluğunu elde etti.

Karşılaşmayı Bakan Bak da izledi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, VakıfBank-Fenerbahçe Medicana maçını takip etti.

Bakan Bak, müsabakayı Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran ile izledi.

Kaynak: AA

