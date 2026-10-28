VakıfBank'ta Eylül Akarçeşme Yatgın'ın çapraz bağı koptu, dış menisküsü yırtıldı

VakıfBank Voleybol Takımı, geçen hafta Vodafone Sultanlar Ligi'nde oynanan Galatasaray Daikin karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan libero Eylül Akarçeşme Yatgın'ın dış menisküsünde yırtılma ve ön çapraz bağında kopma tespit edildiğini duyurdu.

Sarı-siyahlı takımdan yapılan açıklamada, "Vodafone Sultanlar Ligi'nde Galatasaray Daikin ile oynadığımız maçta sakatlık yaşayan oyuncumuz Eylül Akarçeşme Yatgın'ın yapılan ileri düzey tetkikleri neticesinde dış menisküsünde yırtılma ve ön çapraz bağında kopma yaşadığı tespit edilmiştir. Ameliyat edilmesine karar verilen sporcumuzun rehabilitasyon sürecine ilişkin bilgilendirme daha sonra yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.