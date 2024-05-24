Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri\'nden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Salih Fındıkkaya: Bursaspor altyapısı Türkiye\'nin 1 numarasıdır

Spor

Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri'nden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Salih Fındıkkaya, "Okan Yılmaz ile beraber çok güzel zamanlar geçirdik ve bir aile gibi olduk. Bursasporlu olmak fedakarlık yapmak demektir. Burada önemli olan hiçbir beklenti olmadan görev yapabilmektir. Bursaspor altyapısı Türkiye'nin 1 numarasıdır" dedi.

Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri'nden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Salih Fındıkkaya ve Gençlik Geliştirme Program Sorumlusu Okan Yılmaz, basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi.

Yeşil-beyazlıların zorlu süreçten geçtiğini ama atlatacaklarını söyleyen Okan Yılmaz, "Sezon başı bana bu görev teklif edildiğinde altyapıda ve zaman zaman A takımda forvet oyuncularını çalıştırıyordum. Bütün antrenör ekibime, oyuncu ekibime bu zorlu süreçte güzel işler başardığımız için çok teşekkür ediyorum. Göreve gelirken benim antrenör arkadaşlarımdan istediğim tek şey başarıya odaklanmamaları ve baskı altında olmamalarıydı. Onlardan beklentim Bursaspor'a layık oyuncuları yetiştirmeleriydi. Futsal Milli Takımı dahil 19 tane oyuncumuzu milli takımlara gönderdik. 18'den fazla da A takıma oyuncu gönderdik. Oyuncu bazında hedeflerimizi gerçekleştirdik. Bütün yaş gruplarında başarılı olduk. Özellikle 17 yaş grubumuz şampiyon olarak bize çok büyük gurur yaşattı. U19 takımımızda son haftaya kadar lige yükselme içerisindeydi ama Bursaspor'a oyuncu verebilmek için 19 takımını feda ettik çünkü bizim için asıl olan Bursaspor A Takımı'dır" şeklinde konuştu.

Bursaspor altyapısı Türkiye'nin 1 numarası olduğunu vurgulayan Salih Fındıkkaya ise, "Böyle bir organizasyonda bir araya gelmek çok güzel oldu. Ben öncelikle bana bu görevi layık gördükleri için Sinan Bür Başkanım ve yönetimine çok teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz 4 ay içinde muazzam işler yaptık. Okan Yılmaz ile beraber çok güzel zamanlar geçirdik ve aile gibi olduk. Bursasporlu olmak fedakarlık yapmak demektir. Burada önemli olan hiç bir beklenti olmadan görev yapabilmektir. Bursaspor altyapısı Türkiye'nin 1 numarasıdır. U14 grubundan U17 grubuna kadar gerçekten çok yetenekli ve pırıl pırıl gençlerimiz mevcut. Bunları da en kısa zamanda A takım için hazırlıyoruz" ifadelerini kullandı. - BURSA