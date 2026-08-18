Valbuena, dev maç öncesi Fenerbahçeli yıldızı ön plana çıkardı: Lyon'a çok zarar verebilir - Son Dakika
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Valbuena, dev maç öncesi Fenerbahçeli yıldızı ön plana çıkardı: Lyon'a çok zarar verebilir

Valbuena, dev maç öncesi Fenerbahçeli yıldızı ön plana çıkardı: Lyon\'a çok zarar verebilir
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Bir dönem Fenerbahçe ve Lyon formaları giyen Mathieu Valbuena, iki eski takımın eşleşmesini değerlendirdi. Mason Greenwood'un Fenerbahçe için önemine değinen Valbuena, ''Kadroya katılan Mason Greenwood ise bu eşleşmede dengeleri değiştirebilecek, Lyon'a çok zarar verebilecek ve turun kaderini belirleyecek anahtar isim olacaktır'' dedi.

Kariyerinde hem Fenerbahçe hem de Olympique Lyon formalarını giyen Mathieu Valbuena, Devler Ligi play-off turundaki eşleşmeyle ilgili TRT Spor’a açıklamalarda bulundu. Her iki tarafı da yakından tanıyan tecrübeli isim, heyecan düzeyi yüksek bir eşleşmenin futbolseverleri beklediğini ifade etti.

''ÇOK KEYİFLİ BİR EŞLEŞME OLACAK''

İki takımın da kendine has güçleri olduğunu vurgulayan Valbuena, "Fenerbahçe ile Lyon arasında futbolseverlere seyir zevki yüksek iki maç izlettirilecek. Fenerbahçe bu dönemde ciddi yatırımlar yaparak kadrosunu çok güçlendirdi. Lyon tarafı ise Avrupa kupalarına ve özellikle Şampiyonlar Ligi arenasına son derece alışkın bir ekip. İzlemesi son derece keyifli bir eşleşme bizi bekliyor." değerlendirmesinde bulundu. 

''GREENWOOD LYON'A ÇOK ZARAR VEREBİLİR''

Fransız yıldız, temsilcimizin turu geçme şansını değerlendirmeye devam ederken, Mason Greenwood'a da özel bir parantez açarak, "Fenerbahçe kadrosunda tecrübeli oyuncuları barındırıyor ve üst tura yükselmek için kesinlikle ciddi bir şansa sahip. Bu sezon gerçekleştirilen transferler kulübün hedeflerini açıkça ortaya koyuyor. Kadroya katılan Mason Greenwood ise bu eşleşmede dengeleri değiştirebilecek, Lyon'a çok zarar verebilecek ve turun kaderini belirleyecek anahtar isim olacaktır." sözlerini sarf etti. 

UEFA Şampiyonlar Ligi, Mathieu Valbuena, Mason Greenwood, Fenerbahçe, Futbol, Lyon, Spor, Son Dakika

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