Vali Dağlı, çekilişte kazandığı bisikleti şehit çocuğuna hediye etti - Son Dakika
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Spor

Vali Dağlı, çekilişte kazandığı bisikleti şehit çocuğuna hediye etti

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Çorum Valisi Zülkif Dağlı, düzenlenen bisiklet turundaki çekilişte kazandığı bisikleti şehit çocuğuna hediye etti. Yeşilay Bisiklet Turu'na katılan Vali Dağlı, kendi ismini çektiği bisikleti şehit çocuğuna verdi. Turun amacı sağlıklı yaşam ve bağımlılıkla mücadeleye katkıda bulunmak ve farkındalık oluşturmaktı. Çorum'da bisiklet tutkularının katılımıyla bir dernek kurulacağı da açıklandı.

05.05.2024 14:57  Güncelleme: 15:20
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- Vali Dağlı, çekilişte kazandığı bisikleti şehit çocuğuna hediye etti

ÇORUM - Çorum Valisi Zülkif Dağlı, düzenlenen bisiklet turundaki çekilişte kazandığı bisikleti şehit çocuğuna hediye etti.

11. Yeşilay Bisiklet Turu, tüm Türkiye'de olduğu gibi Çorum'da da düzenlendi. Bine yakın bisikletçi, Kadeş Barış Meydanı'nda toplandı. Bisiklet tutkunları 'sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim' sloganı ile Gazi ve İnönü caddelerinden Millet Bahçesi'ne pedal çevirdi.

Kendisine çıkan hediyeyi şehit çocuğuna hediye etti

"Yeşilay Bisiklet Turu" çerçevesinde etkinliğe katılanlar arasında hediye çekilişi düzenlendi. Renkli görüntülere sahne olan çekilişte hediye edilecek bisikletlerin çekilişi için sahneye çıkan Çorum Valisi Zülkif Dağlı, kura torbasından kendi ismini çekti. Bisiklet kazanan Vali Dağlı, "Torbadan kendi ismimi çektim. Ancak bu bisikletimizi şehit çocuğumuza hediye edeceğiz" dedi.

Turun kapanış programında Vali Zülkif Dağlı, amaçlarının sağlıklı yaşam ve bağımlılıkla mücadeleye katkıda bulunmak ve farkındalık oluşturmak olduğunu belirterek, "Belediyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve ilgili kurumlarla birlikte bir çalışma yürütüyoruz. Gençlerimizi bağımlılık illetinden koruyacağız, korumakla görevliyiz. Katılım da bunun bir göstergesi. Güzel bir katılım var. Bağımlılıkla mücadelede gençlerin, çocukların ve özellikle annelerin olduğu her alanda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu güzel etkinliğe katılımlarından dolayı annelerimiz, gençlerimiz ve çocuklarımızı kutluyorum" dedi.

Bisiklet sürerken kask kullanımının önemine dikkat çeken Vali Dağlı, "Bisiklet sürerken mutlaka kask kullanalım. Herhangi kaza anında kaskın yaralanmalara karşı ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Özellikle kask kullanmanızı öneriyorum" diye konuştu.

Çorum'da bisiklet tutkularının katılımıyla bir dernek kurulacağını açıklayan Vali Dağlı, "Çorum, bisiklet kullanımı için uygun bir kent. Bisikletin hem spor hem de gündelik yaşamda yer alması için gayret gösteriyoruz. Belediyemizin ÇORBİS uygulaması var. Bireysel sahip olduğumuz bisikletlerimiz var. Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Valilik, Yeşilay, Bisiklet Federasyonumuzla birlikte bisiklet sporunun yaygınlaştırılması için bisiklet derneği kurma çalışmamız var. Yollarımız, kaldırımlarımız uygun olsa da 600 kişinin katılımıyla bir anket yaptırdık. Sonuçlarını belediyeye bildirdik. Her taraf bisiklet kullanmaya uygun hale gelecek" şeklinde konuştu.

Yeşilay Çorum Şube Başkanı Dr. Türker Ejder de Çorum'da bir ilki başardıklarını belirterek, bisiklet turunda nüfus oranına bakıldığında katılım olarak Türkiye birincisi, genel sayı olarak ise İstanbul'dan sonra katılım oranıyla Türkiye ikincisi olduklarını belirtti.

Bisiklet turunun geleneksel hale geldiğini anlatan Belediye Başkan Yardımcısı İsmal Yağbat ise, "Sağlıklı yaşamı, bağımlılıktan kurtulmayı, sağlıklı yaşamın hareketli yaşamla mümkün olduğunu anlatmak için düzenlenen bu etkinlik ülke genelinde gerçekleştiriliyor. Çorum bu etkinliklerde hep ön sıralarda yer aldı. Bu katılımcıların gösterdiği ilgiden kaynaklanıyor" ifadelerini kullandı.

Bisiklet Turuna Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Sağlık Müdürü Arif Pirgil ve katılımcılar katıldı.

Vali Dağlı, çekilişte kazandığı bisikleti şehit çocuğuna hediye etti
Kaynak: İHA

Zülkif Dağlı, Çorum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Vali Dağlı, çekilişte kazandığı bisikleti şehit çocuğuna hediye etti - Son Dakika


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