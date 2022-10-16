Vali Elban: "Sporun her türlüsüne katkı sunma hedefindeyiz" - Son Dakika
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Vali Elban: "Sporun her türlüsüne katkı sunma hedefindeyiz"

16.10.2022 15:51
Vali Elban: "Sporun her türlüsüne katkı sunma hedefindeyiz"

Adana Valisi Dr. Süleyman Elban, spor yapmak kadar genç sporcuları yetiştirmenin, onları sportif faaliyetlerde başarılı olmaya sevk etmenin de çok büyük önem arz ettiğini söyledi.

Adana Valisi Dr. Süleyman Elban, spor yapmak kadar genç sporcuları yetiştirmenin, onları sportif faaliyetlerde başarılı olmaya sevk etmenin de çok büyük önem arz ettiğini söyledi.

2022 yılının en önemli spor organizasyonlarından biri olan 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda atletizm branşında dereceye giren sporcular, Vali Elban'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden Vali Elban, sırıkla yüksek atlama birincisi Demet Parlak, 4x100 m bayrak birincisi Kayhan Özer, cirit atma birincisi Esra Türkmen ve cirit atma ikincisi Eda Tuğsuz'u başarılarından dolayı tebrik etti.

5. İslami Dayanışma Oyunları'nda sporcuların elde ettikleri başarılarıyla gurur duyduğunu belirten Vali Elban, böylesine büyük bir organizasyonda dereceye giren tüm sporcularımıza teşekkür edip başarılarının devamını diledi.

Sporun her türlüsüne katkı sunmak hedefinde olduklarını vurgulayan Vali Elban, spor yapmak kadar genç sporcuları yetiştirmenin, onları sportif faaliyetlerde başarılı olmaya sevk etmenin de çok büyük önem arz ettiğine değindi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar'ın da eşlik ettiği ziyarette sporcular kabulünden dolayı Vali Elban'a teşekkür etti.

Türkiye'nin ev sahipliğinde, 9 - 18 Ağustos 2022 tarihleri arasında İslam Birliği Teşkilatı üyesi 56 ülkeden 4 bin 200 sporcunun katıldığı 5'inci İslami Dayanışma Oyunları'nda 24 farklı branşta müsabakalar gerçekleştirilmişti. - ADANA

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Kaynak: İHA

Süleyman Elban, Eda Tuğsuz, Adana, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Vali Elban: 'Sporun her türlüsüne katkı sunma hedefindeyiz' - Son Dakika

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