Vali Karadeniz Türkiye Şampiyonu takımı ağırladı - Son Dakika
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Vali Karadeniz Türkiye Şampiyonu takımı ağırladı

22.03.2022 15:32
Vali Karadeniz Türkiye Şampiyonu takımı ağırladı

10-13 Mart 2022 tarihleri arasında Düzce'de gerçekleştirilen Türkiye Genç Kızlar Badminton müsabakalarında Türkiye Şampiyonu olan Selendi Anadolu Lisesi Badminton Takımı Vali Yaşar Karadeniz'e ziyarette bulundu.

10-13 Mart 2022 tarihleri arasında Düzce'de gerçekleştirilen Türkiye Genç Kızlar Badminton müsabakalarında Türkiye Şampiyonu olan Selendi Anadolu Lisesi Badminton Takımı Vali Yaşar Karadeniz'e ziyarette bulundu.

Türkiye Şampiyonu Selendi Anadolu Lisesi Badminton Takımı öğrencileri Behiye Bodur, Fadime Metin, Ravza Bodur, Tuğçe Damar, Selendi Kaymakamı Ali Yıldırım, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Badminton Antrenörleri Zeliha Demir ve Okan Demir eşliğinde Vali Yaşar Karadeniz'i makamında ziyaret etti.

'Altyapının gelişmesi sporda başarıyı artırır'

Türkiye Badminton Şampiyonu öğrencileri tebrik eden Vali Karadeniz, spor altyapısı ve sporcularımıza sağlanan imkanların Manisa'da çok iyi durumda olduğunu belirterek, "Spor altyapısını ne kadar güçlendirirsek başarılı olabilecek insanlara o kadar el vermiş oluruz. Altyapının gelişmesi ile sporda ki başarı doğru orantılıdır. En önemlisi insan gücü, insan kaynağı, bu işte başarılı olacak ekiplerin oluşmasıdır. Bu ekipler genellikle hep büyükşehirlerde karşımıza çıkıyor ama özellikle bireysel sporlarda bir yerde o konuya merak salmış öğretmen veya antrenörler varsa imkanlar dahilinde orada bir alt yapı oluşturulur ve orada zincirleme bir başarı geleneksel hale gelir. Ben inanıyorum ki elde ettiğiniz bu başarı diğer öğrencilere spora başlamak için örnek olacak ve bu sayede daha fazla sporcu yetiştirme şansımız olacaktır. Türkiye Şampiyonu olarak bizleri gururlandıran Selendi Anadolu Lisesi Badminton Takımımıza, antrenörlerine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Vali Karadeniz, daha sonra şampiyon sporcularla sohbet ederek, onları spora ve badmintona başlamaya teşvik eden sebepleri, yarışlara hazırlanırken yaptıkları antrenmanları ve şampiyon olduklarında hissettiklerini dinleyerek sporculara günün anısına hediye verdi. - MANİSA

Vali Karadeniz Türkiye Şampiyonu takımı ağırladı
Vali Karadeniz Türkiye Şampiyonu takımı ağırladı

YORUMLAR
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Badminton, Karadeniz, Selendi, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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