Van Bronckhorst, Malmö için 3 değişiklik yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Van Bronckhorst, Malmö için 3 değişiklik yaptı

Van Bronckhorst, Malmö için 3 değişiklik yaptı

Beşiktaş, Malmö ile oynayacağı maçta 11'inde 3 değişiklikle sahaya çıktı, Immobile yok.

06.11.2024 18:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Süper Lig'de son oynadıkları Kasımpaşa maçının 11'inden 3 değişiklik yaparak Malmö mücadelesine çıktı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında sahasında İsveç temsilcisi Malmö ile karşılaşıyor. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, Süper Lig'in 11. haftasında Tüpraş Stadyumu'nda 3-1 mağlup oldukları Kasımpaşa maçının 11'inden 3 değişiklik yaparak Malmö karşısına çıktı.

Hollandalı çalıştırıcı, savunmada Onur Bulut ve Emirhan Topçu'nun yerine Jonas Svensson ile Gabirel Paulista'ya şans verdi.

Sakatlığı bulunan ve kadroda yer almayan Immobile'nin yerine de Joao Mario 11'de sahada yer aldı.

Beşiktaş, Malmö mücadelesine şu 11'le çıktı:

"Mert Günok - Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku - Ndour, Gedson Fernandes, Muçi, Rafa Silva, Joao Mario - Semih Kılıçsoy."

Immobile'nin yokluğunda Semih ileri uçta

49 yaşındaki teknik direktör, golcü oyuncu Immobile'nin yokluğunda ileri uçta Semih Kılıçsoy'u görevlendirdi. Malmö karşısında takımının gole en yakın ismi olacak Semih, bu sezon ilk kez forvette oynayacak.

Giovanni van Bronckhorst, tüm kulvarda oynanan 17 karşılaşmanın 16'sında Immobile'yi o bölgede sahaya sürdü.

Sadece Avrupa Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda 4-0 kaybedilen Ajax müsabakasında Mustafa Erhan Hekimoğlu santrfor olarak maça başlamış, ikinci yarının başında ise Ciro Immobile oyuna dahil olmuştu.

Paulista 4 maç sonra döndü

Süper Lig'in 8. haftasındaki Gaziantep FK müsabakasında sakatlanan Brezilyalı savunması Gabriel Paulista, 4 maç sonra formasına kavuştu. Paulista, ligde Konyaspor, Galatasaray ve Kasımpaşa mücadelelerini kaçırırken, Avrupa Ligi'nde de deplasmanda oynanan Lyon karşılaşmasında formasından uzak kaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Giovanni Van Bronckhorst, Teknik Direktör, Kasımpaşa, Beşiktaş, Futbol, Finans, Malmö, Spor, Van, Son Dakika

Son Dakika Spor Van Bronckhorst, Malmö için 3 değişiklik yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:13 İmamoğlu randevu talebini geri çeviren Bahçeli’ye seslendi: Israrla gitmeye devam edeceğim İmamoğlu randevu talebini geri çeviren Bahçeli'ye seslendi: Israrla gitmeye devam edeceğim
17:57 Esenyurt’ta ortalık yine karıştı CHP’li vekil belediye binasına girmek için polis barikatını zorladı Esenyurt'ta ortalık yine karıştı! CHP'li vekil belediye binasına girmek için polis barikatını zorladı
17:23 Trump’tan umudu olan biri daha var Yeni başkanı tebrik eden Sisi’den dikkat çeken sözler Trump'tan umudu olan biri daha var! Yeni başkanı tebrik eden Sisi'den dikkat çeken sözler
16:17 Tek cümlelik savunma yaptı İşte annesinin kafasını kesip sokağa atan sanığa verilen ceza Tek cümlelik savunma yaptı! İşte annesinin kafasını kesip sokağa atan sanığa verilen ceza
12:18 Emlak krallığından ikinci kez ABD başkanlığına: Donald Trump Emlak krallığından ikinci kez ABD başkanlığına: Donald Trump
08:20 ABD seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu’na oy çıktı ABD seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy çıktı
07:30 Somer Şef’in ’’Dubai çikolatası’’ sözleri ortalığı karıştıracak Somer Şef'in ''Dubai çikolatası'' sözleri ortalığı karıştıracak!
07:16 Van-İran sınırında güvenlik önlemleri artıyor Van-İran sınırında güvenlik önlemleri artıyor
05:03 Harris, en büyük darbeyi en güvendiği Georgia eyaletinden yedi Harris, en büyük darbeyi en güvendiği Georgia eyaletinden yedi
04:46 Seçimi kazanan Trump’tan sınıra dayanan 2 bin 500 göçmene: Ülkeye girişleri durduracağız Seçimi kazanan Trump'tan sınıra dayanan 2 bin 500 göçmene: Ülkeye girişleri durduracağız
04:00 Telefonda seçmenle görüştüğünü söyleyen Harris kameralara fena yakalandı Telefonda seçmenle görüştüğünü söyleyen Harris kameralara fena yakalandı
02:04 İşte ABD’deki seçimlerde ilk sandık çıkış anketi İşte ABD'deki seçimlerde ilk sandık çıkış anketi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2024 20:14:04. #1.12#
SON DAKİKA: Van Bronckhorst, Malmö için 3 değişiklik yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.