Van Bronckhorst: Şampiyonluk İçin Mücadele Vereceğiz - Son Dakika
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Spor

Van Bronckhorst: Şampiyonluk İçin Mücadele Vereceğiz

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, şampiyonluk yarışı için hedeflerinin olduğunu belirtti.

20.10.2024 20:25
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- Giovanni van Bronckhorst: "Şampiyonluk yarışının içinde olmak istiyoruz"

İSTANBUL - Geride kalan haftalarda takımın ortaya koyduğu performanstan memnun olduğunu söyleyen Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, nisan ve mayıs ayları geldiğinde şampiyonluk yarışının içinde olmak istediklerini dile getirdi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş sahasında Konyaspor'u 2-0 mağlup etti. Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Hollandalı çalıştırıcı, neden 5 değişiklik hakkının tamamını kullanmadığının sorulması üzerine, "Oyuncu değişikliğinde en fazla 5 hakkınız var. 3 değişiklikte bir ceza yok. Oyunu okuyup gerekli değişiklikleri yapıyoruz. İki hafta dinlendik. Oyunun ikinci yarısını kontrol ettik. Üçüncü golü atabilirdik ama skordan memnunum. Önemli bir gündü bugün. Kırmızı formayı giydik. Önümüzdeki hafta Cumhuriyet Bayramı. Taraftarlara galibiyet hediye ettiğimiz için mutluyum" ifadelerini kullandı.

Takımda sakatlığı bulunan oyuncuların son durumunun sorulması üzerine de van Bronckhorst, " Milot Rashica, milli takımdan sakat döndü. Lyon maçında olmayacak. Galatasaray maçında olma ihtimali var. O durum hafta sonuna doğru beli olacak. Lyon maçında bu kadroyla hazırlanacağız" şeklinde konuştu.

"Semih'in performansından memnunum"

Genç futbolcu Semih Kılıçsoy'un, Konyaspor karşısında ortaya koyduğu oyundan memnun olduğunu aktaran 49 yaşındaki teknik adam, "Birkaç maç oynamadı ama milli takım dönüşünde bu süre zarfında kendisiyle iletişimimiz oldu. Kendisiyle çok da konuşuyoruz. Oyunun gelişimi için, kendi gelişimi için, sürekli irtibat halindeyiz. Bugün oynadı. Penaltıyı yaptırdı. Performansından memnunum" cümlelerine yer verdi.

"Final paslarını daha iyi yapmalıyız"

Çok fazla fırsat yakalamalarına rağmen bunları gole çevirememenin kendileri adına bir problem olduğundan bahseden Giovanni van Bronckhorst, "Onun haricinde 7-8 tane fırsatımız var. İkinci yarıda hücumda çok fazla fırsatlar oluşturduk. Gelişmesi gereken konu bu fırsatların kaleyi bulması. Kaleye çekilen şut kısmı. Baktığımızda kaleyi bulan 1 şut gözüküyor. İkinci yarıda çok fazla fırsatlar bulduk. Bu konuda tabii ki de kaleyi bulan 1 şut var ama gol tehlikeleri oluşturma konusundaki performansımızdan dolayı mutluyum. Final paslarını daha iyi yapmalıyız. Son pas ve bitirici vuruşları geliştirmemiz gerek. Bu kadar fırsat bulduğumuz maçta 2 golden daha fazla atamamız gerekirdi" dedi.

"Şampiyonluk yarışının içinde olmak istiyoruz"

Hollandalı teknik adam, şampiyonluk yarışıyla ilgili gelen bir soruya şu yanıtı verdi:

"Ben en üst seviyelerde oynadım. Aynı zamanda hocalık da yaptım. Şampiyonluk konuşmak için henüz daha erken. Şu anda devam etmemiz gerekiyor. Nisan ve mayıs aylarında tabii ki de oralarda olmayı istiyoruz. Şampiyonluk için mücadele vermek istiyoruz. Geçen sezona kıyasla büyük bir adım attık bu sezon. Bu sezon attığımız adımlardan memnunum. Şampiyonluk için neredeyse her maçımızı kazanmamız gerekiyor. Bizler de bu mücadelenin bu şampiyonluk yarışının içinde olmak istiyoruz. Tabii ki de insanlar erken de olsa bu şampiyonluk konusuyla ilgili konuşuyorlar. Ama biz şu an itibarıyla puan tablosunda oralardayız. Sezon sonunda da aynı yerde olmayı istiyoruz."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Van Bronckhorst: Şampiyonluk İçin Mücadele Vereceğiz - Son Dakika

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