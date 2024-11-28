Van Bronckhorst'tan istifa sorusuna olay cevap - Son Dakika
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Spor

Van Bronckhorst'tan istifa sorusuna olay cevap

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Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, 3-1 kaybedilen Maccabi Tel Aviv maçı sonrasında kendisine yöneltilen ''Radikal bir karar almayı düşünüyor musunuz?'' sorusuna ''Şu an tabii en iyi anlarımızı yaşamıyoruz. Hepimiz için hayal kırıklığı, benim için de... İyi performans göstermiyorum'' yanıtını verdi.

28.11.2024 23:30  Güncelleme: 23:57
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Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckorst, 3-1 kaybedilen Maccabi Tel Aviv maçının ardından açıklamalarda bulundu. Hollandalı teknik adam istifa sorusuna da yanıt verdi.

"ÇOK ÜZGÜNÜZ"

Çok üzgün olduklarını söyleyen Hollandalı teknik direktör, "Çok üzücü bir maç. Çok zor. İlk yarıda iyi oynamadık. Rakip daha iyi başlamadı. Gabriel'i sakatlıktan erken kaybettik. Rafa ile geçişten gol bulup 1-1'i yakaladık. İlk yarının sonunda gol yememeliydik, basit ve yumuşak oldu. Devre arası Felix'i ağrısı nedeniyle aldık. Sonra momentum değişti ve üçüncü golü yedik. Çok üzgünüz" dedi.

İSTİFA SORUSUNA CEVAP

"Radikal bir karar almayı düşünüyor musunuz?" sorusuna yanıt veren van Bronckhorst, "Şu an tabii en iyi anlarımızı yaşamıyoruz. Hepimiz için hayal kırıklığı, benim için de... İyi performans göstermiyorum. Üzücü. Bu anlarda eleştiri olacak. Futbol bu..." sözlerini sarf etti.

Van Bronckhorst\'tan istifa sorusuna olay cevap

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Son Dakika Spor Van Bronckhorst'tan istifa sorusuna olay cevap - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • V. A.:
    Embesill biz anlık mı şeylerin peşindeyizz.. bu maç cok iyi olsan ne olacak.. sen hoca değilsin hocaa.. sana ben paf takımı calıstrmam 10 2 Yanıtla
  • Süleyman Efe:
    Neden istifa etsin sözleşmesinde tazminat maddesi vardır Yabancılar tazminatını almadan gitmez 9 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    OLSUNNNNN SIZ DUNYA DEVI GALATASARAY 5 ATTINIZ, ISRAIL TAKIMI DA NEYMİŞ 3 CAKTI GECTİ. 2 5 Yanıtla
  • Kenan KODALAK:
    BJK SEZONU TAMAMEN KAPATTI ARTIK YENİ TEKNİK DİREKTÖR YENİ FUTBOLCULAR VE DAHA ÖNEMLİSİ YENİ YÖNETİME GEÇEN ZAMANI GELDİ 3 0 Yanıtla
  • Emre Akcay:
    Olsun galatasarayı yendiniz bu sezon size yeter 8taş 2 0 Yanıtla
  • Mustafa Akçay:
    Sergen gel lütfen, kulübün parasını yemediğin için seni tutmadılar, paramızı bunlar yiyeceğine Sergen yesin ne olur mk hiç olmazsa adam yıllarca bizi şampiyon yaptı yine yapar, yapamasa da paramızı gece kulüplerinde yesin gözümüz arkada kalmaz afiyet bal şeker olsun SERGEN TAKIMIN BAŞINA OLEY … 1 0 Yanıtla
  • Halil Sahin:
    Derhal istifa etsin etmiyorsa kovun gitsin. Hemen sergen'ide takımın başına getirin bazı lüzumsuz fotbolcularıda postalardan gitsin sizde Gs ile Fb ile yarışın Türkiyenin en eski kulübü ama Gs ve Fb kadar başarılı değil neden biz neden en başarılı takım olmayalım hakkımız değilmi 0 0 Yanıtla
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