Van Bronckhorst: Zor bir deplasmandan puan aldık - Son Dakika
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Van Bronckhorst: Zor bir deplasmandan puan aldık

Beşiktaş, Trabzonspor ile 1-1 berabere kalarak zor bir deplasmandan bir puan aldı. Van Bronckhorst, galip gelememenin üzücü olduğunu belirtti.

16.09.2024 00:22
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- Giovanni Van Bronckhorst: "Zor bir deplasmandan bir puan alıyoruz"

TRABZON - Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni Van Bronckhorst, zor bir deplasmandan bir puan aldıklarını belirterek, "Galip gelememek tabii ki de üzücü. Ama 10 kişiye karşı oynama detayıyla alakalı olarak bu durumdan bir şeyler öğreniyoruz. Bu maçı analiz edeceğiz ve önümüzdeki hafta oynayacağımız Eyüpspor maçına hazırlanacağız" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni Van Bronckhorst, maçın ilk 15 dakikasının beklediği gibi geçtiğini dile getirerek, "Zor bir deplasman, zor bir maç tabii ki de. Evinde güçlü olan bir takıma karşı yeni hocasıyla yeni bir başlangıç yapan bir takıma karşı oynadık. Maçın ilk 15 dakikası beklediğim gibi geçti. Tempolu, ikili mücadelelerin olduğu bir ilk 15 dakikaydı. Rakibimiz için maçın değiştiği an 10 kişi kaldıkları kırmızı kart anı oldu. Kırmızı karttan sonraki 10-15 dakikalık süreçte iyi oynayamadık. 10 kişiye karşı oynamamız gerektiği şekilde oynayamadık. Rakibin golü bulduğu frikik pozisyonunda da iyi savunma yapamadık. Basit bir şekilde gol yedik. Daha sonrasında saha içerisindeki dizilişimizi değiştirdik. İlk yarının son 20 dakikasını kontrol altında tuttuk. Bu süreçte bir gol bulduk. İki de fırsat oluşturduk ama bu fırsatlarda rakip kalecinin harika kurtarışları oldu. İkinci yarıda ikinci golü bulmaya çalıştık. Goller atmaya çalıştık. Ama ilk yarının son 10 dakikasında olduğu gibi aynı oyunu oynayamadık. Pas hızımız yeterince iyi değildi. Yine de fırsatlar bulduk ama rakip kaleci bu noktalarda yine başarılıydı. Rafa Silva ve Semih'le fırsatlar bulduk. Bunları gole çeviremedik. Tabii ki de zor bir deplasman. Zor bir deplasmandan bir puan alıyoruz. Ama bugün itibariyle iki puanı kaybettik. Rakip kendi taraftarıyla da aynı zamanda skoru almak için çok fazla uğraştı. Onlar da bu konuya yardımcı olmaya çalıştılar. Galip gelememek tabii ki de üzücü. Ama 10 kişiye karşı oynama detayıyla alakalı olarak bu durumdan bir şeyler öğreniyoruz. Bu maçı analiz edeceğiz ve önümüzdeki hafta oynayacağımız Eyüpspor maçına hazırlanacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Van Bronckhorst: Zor bir deplasmandan puan aldık - Son Dakika

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