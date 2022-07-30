Türkiye'nin ilk 'Uluslararası Ultra Sky Trail Maratonu'nda kazananlar belli oldu

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye Dağcılık Federasyonu Yüksek Dağ Koşusu Artos Ultra Sky Maratonu ödül töreniyle tamamlandı.

Türkiye ve yabancı birçok ülkeden 200 sporcunun katıldığı Türkiye Dağcılık Federasyonu Yüksek Dağ Koşusu Artos Ultra Sky Maraton etabı; 50K Artos Ultra Sky Maraton, 30K Akdamar Run, 15K Vizontele Koşusu olmak üzere 3 farklı kategoride düzenlendi. Uluslararası Skyrunning Federasyonu (ISF) tarafından Türkiye'de onaylanmış ilk yarış olan maratonda atletler Artos Dağı ve Van Gölü'nün görkemli manzarasında eşsiz bir koşu deneyimi yaşadı.

Yarışmaya katılan 200 koşucu, 50 kilometrelik parkuru koşup 3 bin 700 metre tırmanış gerçekleştirdi. 50K Artos Ultra Sky Maratonunu erkeklerde Kemal Kukul birinci, Cevdet Alyılmaz ikinci, Vehbi Bekar üçüncü olurken kadınlarda ise Fatma Taş birinci, İsmet İnan ikinci ve Halide Kaya da üçüncü oldu.

30K Akdamar Run parkurunda sporcular Artos Dağı'nda 30 kilometre koşup 2 bin metre tırmanış gerçekleştirdi. Akdamar Koşusu, saat 05.00'te Gevaş ilçesindeki Belediye Meydanı'nda başlarken yarışmada erkeklerde Kerem Karay birinci, İlker Geçgel ikinci ve Burhan Çelik üçüncü olurken kadınlarda ise Eda Açıkgöz birinci, Itır Atadiyen ikinci ve Meral Çağlar üçüncü oldu.

15K Vizontele koşusunu ise Artos Dağı eteklerinde 15 kilometre koşu ve 250 metre tırmanış içerirken, saat 08.00'te Gevaş ilçesindeki Belediye Meydanı'nda başladı. Yarışmada erkeklerde Ulus Sığırcı birinci, Hakta Ali Ayaz ikinci ve Mehmet Gani Dalkılıç ikinci olurken kadınlarda ise Nursena Çeto birinci, Tülay Manav ikinci ve Birsen Tolga üçüncü oldu.

Yarışmada dereceye giren sporculara ödüllerini Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Özvan ve Esiner Çetin ile Kültür Sosyal İşler Dairesi Başkanı Nuri Bekiroğlu verdi.

Yapılan ödül töreninin ardından yarışmaya katılanlar ve vatandaşlar canlı müzik eşliğinde halaylar çekip şarkılar söyledi. - VAN