Van Büyükşehir Belediyesinin yaz okulları sona erdi - Son Dakika
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Van Büyükşehir Belediyesinin yaz okulları sona erdi

31.08.2022 12:24

Van Büyükşehir Belediyesinin çocuklara güvenli bir ortamda spor yapmaları ve yaz tatilini en iyi şekilde değerlendirmeleri amacıyla düzenlemiş olduğu ücretsiz yaz spor okulları tamamlandı.

Van Büyükşehir Belediyesinin çocuklara güvenli bir ortamda spor yapmaları ve yaz tatilini en iyi şekilde değerlendirmeleri amacıyla düzenlemiş olduğu ücretsiz yaz spor okulları tamamlandı.

Van Büyükşehir Belediyesinin çocuk ve gençlere yaz tatilinde uzman eğitmenler eşliğinde spor yapabilme imkanı sağladığı ücretsiz yaz kursları, yaklaşık 3 aylık sürenin ardından sona erdi. Futbol, basketbol, voleybol ve tırmanış branşlarında, 8-14 yaş arası yaklaşık bin 200 öğrencinin yer aldığı yaz spor okullarında öğrencilere, gerekli ekipman da ücretsiz temin edildi. Dört branşta yetenek taramaları gerçekleşen ve taramalar sonucunda seçilen sporcular Van Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nde spor hayatlarına lisanlı olarak devam edecek.

Yaz spor okulları süresince çok iyi arkadaşlıklar edindiğini anlatan U-14 grubu aday futbolcusu Miraç Acar, hocalarının kendilerine çok destek olduğunu ve yaz tatillerinin çok güzel geçtiğini teşekkür etti.

Oldukça verimli bir sezon geçirdiklerini ifade eden Van Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Fatih Sevinç, yaz okulları süresince desteklerini esirgemeyen Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'ya ve Genel Sekreter Mehmet Fatih Çelikel'e teşekkür etti. Sevinç, "Çocuklarımızın yaz tatillerini en verimli şekilde geçirmelerini sağlamak, sportif yeteneklerini gün yüzüne çıkarmak ve toplumsal iletişimlerini geliştirmek amacıyla düzenlediğimiz ücretsiz yaz okulları spor kurslarımız bugün itibariyle tamamlanmış bulunmaktadır. Bu süreçte bazı çocuklarımızı spor branşları ile tanıştırırken, bazı çocuklarımızın da yeteneklerini deneyimli antrenörlerimizce gün yüzüne çıkartmaya çalıştık. Kıymetli velilerimize de bizlere güvenlerinden ötürü teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın antrenmanlarda mutluluğu görülmeye değerdi. Şimdi her biriyle anlaştık, önümüzdeki sezon karneleri iyi olan çocuklarımızla yeniden bir araya geleceğiz. Hepsine 2022-2023 yeni eğitim öğretim yılında sağlık, mutluluk ve bol başarı diliyorum" dedi. - VAN

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Kaynak: İHA

basketbol, Futbol, Çocuk, Van, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Van Büyükşehir Belediyesinin yaz okulları sona erdi - Son Dakika

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