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Van'da 20 Bin Öğrenci Yüzme Eğitimi Aldı - Son Dakika
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Van'da 20 Bin Öğrenci Yüzme Eğitimi Aldı

Van'ın Erciş ilçesinde hayata geçirilen 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi kapsamında 20 bin öğrenci yüzme eğitimi aldı. Proje, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi, Erciş Kaymakamlığı, Erciş Belediyesi, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile yürütülmektedir. Öğrenciler, belediyeye ait servislerle okullarından alınarak yüzme havuzuna getirilip eğitim aldıktan sonra tekrar okullarına götürülmektedir. Şu ana kadar 20 bin öğrenci, modern ve hijyenik yüzme havuzunda uzman eğitmenlerden temel seviye yüzme eğitimi almıştır.

Van\'da 20 Bin Öğrenci Yüzme Eğitimi Aldı
28.12.2023 - 17:44,
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VAN (İHA) – Van'ın Erciş ilçesinde hayata geçirilen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında 20 bin öğrenci yüzme eğitimi aldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi, Erciş Kaymakamlığı, Erciş Belediyesi, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile yürütülen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında öğrenciler, belediyeye ait servislerle okullarından alınarak Prof. Dr. Necmettin Erbakan Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu Kompleksine getiriliyor. Yüzme eğitimlerinin ardından tekrar servislerle okullarına götürülen öğrenciler, beden eğitimi derslerini yüzme öğrenerek değerlendirdi.

Devam eden "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında şu ana kadar 20 bin öğrenci, modern ve hijyenik yüzme havuzunda uzman eğitmenlerden temel seviye yüzme eğitimi aldı. Öğrencilerin yüzme esnasında kullandığı bone ve havlu gibi ekipmanlar ise Erciş Belediyesi tarafından ücretsiz olarak veriliyor.

Yüzme eğitimlerine katılan öğrenciler, hem eğlendiklerini hem de yüzmeyi öğrendiklerini belirterek, desteklerinden dolayı Erciş Kaymakamlığı ve Erciş Belediyesine teşekkür etti.

Ayrıca; ilçede devam eden sportif faaliyetler kapsamında vatandaşlar sunulan yüzme aktiviteleri hizmetlerinden faydalanarak belirlenen seanslarla yüzme eğitimi alıyor. - VAN

Kaynak: İHA
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Erciş, Van, Belediye, Spor, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da 20 Bin Öğrenci Yüzme Eğitimi Aldı - Son Dakika
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