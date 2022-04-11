Van'da derbi coşkusu - Son Dakika
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Van'da derbi coşkusu

11.04.2022 01:20

- Van'da derbi coşkusu Spor Toto Süper Lig'de oynanan derbi müsabakasında Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 2-0'lık skorla mağlup etmesi Van'da coşkuyla kutlandı.

- Van'da derbi coşkusu

VAN - Spor Toto Süper Lig'de oynanan derbi müsabakasında Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 2-0'lık skorla mağlup etmesi Van'da coşkuyla kutlandı.

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı Miha Zajc ve Serdar Dursun'un attığı gollerle 2-0 mağlup etmesinin ardından Van'da bulunan sarı-lacivertli taraftarlar, sevinç gösterisinde bulundu. Kentin en işlek caddeleri olan Cumhuriyet ve Kazım Karabekir caddelerine çıkan Fenerbahçe taraftarları, Galatasaray'a karşı alınan galibiyeti doyasıya kutladı. Kimi taraftarların da araçlarıyla korna çalarak sevinç gösterisinde bulunduğu kutlamalar, olaysız bir şekilde sona erdi.

Maçın ardından konuşan Fenerbahçeli taraftar, "Bu maç bizim için çok önemliydi. Van Genç Fenerbahçeliler ailesi olarak Vanımızı, güzel memleketimizi Kadıköy'e çevirdik. Bu anlamda tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Van'da derbi coşkusu
Van'da derbi coşkusu
Van'da derbi coşkusu

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Galatasaray, Fenerbahçe, Derbi, Van, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Van'da derbi coşkusu - Son Dakika


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