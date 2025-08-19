Van'da Uluslararası Futbol Turnuvası - Son Dakika
Spor

Van'da Uluslararası Futbol Turnuvası

Van\'da Uluslararası Futbol Turnuvası
19.08.2025 12:40
Van Masterler, spor turizmini desteklemek için uluslararası futbol turnuvası düzenliyor.

Van Masterler, spor turizmine katkı sağlamak amacıyla uluslar arası futbol turnuvası düzenliyor.

2020 yılında düzenlediği 'Şöhretler Turnuvası' ile Van'a heyecan ve renk katan Van Masterler takımı, bu kez uluslararası arenada ses getirecek bir etkinliğe imza atıyor. 22-25 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştireceği turnuvada; İran'ın Urmiye Masterlar Takımı ile Bitlis'in Tatvan Masterler takımını ağırlayacak olan Van Masterler takımı, böylece iki ülke arasındaki kardeşliği sporla da tesis edecek. Fair-play ve kardeşlik ruhu içinde gerçekleşecek olan turnuva ile ilgili yapılan açıklamada, "Bu turnuva yalnızca sahadaki rekabetten ibaret olmayacak. Van ve İran'dan gelen sporcular, taraftarlar ve misafirler; aynı zamanda kentin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini keşfetme fırsatı bulacak. Böylece futbolun sadece bir spor değil; ülkeler ve şehirler arasında köprü kuran, insanları bir araya getiren evrensel bir dil olduğu bir kez daha vurgulanacak" denildi.

Van Masterler takımı öncülüğünde gerçekleşecek olan organizasyonun, kentin spor turizmi potansiyelini de güçlendireceğinin belirtildiği açıklamada, "Turnuva, Van'ın uluslararası tanıtımına da katkı sağlayacak. Sporun birleştirici gücünün hissedileceği bu günlerde, Van bir kez daha dostluğun, misafirperverliğin ve kardeşliğin şehri olacak. 22-25 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek olan Van Mastreler 2. Şöhretler Futbol Turnuvasında; İran Urmiye Masterler, Van Masterler ve Tatvan Masterler takımları mücadele edecek olup maçlar İpekyolu İlçe Stadyumunda oynanacak" ifadelerine yer verildi. - VAN

Kaynak: İHA

Bitlis, Urmiye, Tatvan, Futbol, Turizm, İran, Spor, van, Son Dakika

Son Dakika Spor Van'da Uluslararası Futbol Turnuvası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
11:14
Savcılık, TBMM önünde beyaz Toros yakılmasıyla ilgili soruşturma başlattı
Savcılık, TBMM önünde beyaz Toros yakılmasıyla ilgili soruşturma başlattı
11:47
Bahçeli, suç örgütü operasyonunda tutuklanan Selahattin Yılmaz’a sahip çıktı
Bahçeli, suç örgütü operasyonunda tutuklanan Selahattin Yılmaz'a sahip çıktı
