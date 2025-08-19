Van\'da Uluslararası Futbol Turnuvası

Van Masterler, spor turizmine katkı sağlamak amacıyla uluslar arası futbol turnuvası düzenliyor.

2020 yılında düzenlediği 'Şöhretler Turnuvası' ile Van'a heyecan ve renk katan Van Masterler takımı, bu kez uluslararası arenada ses getirecek bir etkinliğe imza atıyor. 22-25 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştireceği turnuvada; İran'ın Urmiye Masterlar Takımı ile Bitlis'in Tatvan Masterler takımını ağırlayacak olan Van Masterler takımı, böylece iki ülke arasındaki kardeşliği sporla da tesis edecek. Fair-play ve kardeşlik ruhu içinde gerçekleşecek olan turnuva ile ilgili yapılan açıklamada, "Bu turnuva yalnızca sahadaki rekabetten ibaret olmayacak. Van ve İran'dan gelen sporcular, taraftarlar ve misafirler; aynı zamanda kentin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini keşfetme fırsatı bulacak. Böylece futbolun sadece bir spor değil; ülkeler ve şehirler arasında köprü kuran, insanları bir araya getiren evrensel bir dil olduğu bir kez daha vurgulanacak" denildi.

Van Masterler takımı öncülüğünde gerçekleşecek olan organizasyonun, kentin spor turizmi potansiyelini de güçlendireceğinin belirtildiği açıklamada, "Turnuva, Van'ın uluslararası tanıtımına da katkı sağlayacak. Sporun birleştirici gücünün hissedileceği bu günlerde, Van bir kez daha dostluğun, misafirperverliğin ve kardeşliğin şehri olacak. 22-25 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek olan Van Mastreler 2. Şöhretler Futbol Turnuvasında; İran Urmiye Masterler, Van Masterler ve Tatvan Masterler takımları mücadele edecek olup maçlar İpekyolu İlçe Stadyumunda oynanacak" ifadelerine yer verildi. - VAN