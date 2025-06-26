Van\'dan İlk Milli Eskrimci: Suer Bulut

Vanlı sporcu Suer Bulut Aras Saydut, 2025 yılında aldığı derecelerle Van'ın ilk milli eskrim sporcusu oldu.

2025 eskrim sezonunda gösterdiği üstün performansla dikkatleri üzerine çeken Suer Bulut Aras Saydut, aldığı derecelerle Van'ın ilk milli eskrim sporcusu olma unvanını kazandı. Yıldızlar U14 kategorisinde mücadele eden genç sporcu, sezon boyunca katıldığı yarışmalarda 1 birincilik, 2 ikincilik olmak üzere toplam 7 madalya ve bir kupa kazanarak büyük bir çıkış yaptı. Sezon sonunda Türkiye klasmanını 3. sırada tamamlayan Suer, Antalya ve İstanbul'da düzenlenen uluslararası eskrim karşılaşmalarında da gösterdiği başarılarla milli sporcu olmaya hak kazandı.

Van Eskrim İl Temsilcisi ve aynı zamanda antrenörü olan Aziz Saydut, bu başarının uzun süren disiplinli bir çalışmanın ve inancın sonucu olduğunu vurgulayarak, "Suer Bulut Aras Saydut çok yetenekli bir sporcu. Van'da bu alanda bir ilki gerçekleştirdik. Bu başarı, sadece bugün için değil, gelecekte ülkemiz adına gurur verici dereceler getirecek bir başlangıçtır" dedi.

Açıklamasında Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün verdiği katkıya da teşekkür eden Saydut, "Bu önemli başarı, Van'da eskrim sporuna olan ilgiyi artırırken, genç sporculara da ilham kaynağı oldu" ifadelerini kullandı. - VAN