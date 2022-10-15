Van haber: Van Büyükşehir hentbol milli maçı için ücretsiz ulaşım hizmeti verecek - Son Dakika
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Van haber: Van Büyükşehir hentbol milli maçı için ücretsiz ulaşım hizmeti verecek

15.10.2022 18:09
Van haber: Van Büyükşehir hentbol milli maçı için ücretsiz ulaşım hizmeti verecek

Van spor haberi | Van Büyükşehir Belediyesi, Türkiye ile Kuzey Makedonya arasında yarın saat 17.00'da oynanacak hentbol maçı için 4 noktada ücretsiz ulaşım hizmeti verecek.

Van Büyükşehir Belediyesi, Türkiye ile Kuzey Makedonya arasında yarın saat 17.00'da oynanacak hentbol maçı için 4 noktada ücretsiz ulaşım hizmeti verecek.

Sporsal faaliyetlere her türlü desteği veren Van Büyükşehir Belediyesi, Pazar günü kentte yaşanacak milli heyecana da ortak oluyor. Bu çerçevede saat 17.00'da Edremit ilçesindeki Nur Tatar Spor Salonu'nda oynanacak olan Türkiye - Kuzey Makedonya hentbol maçı için Beşyol meydanı, Van AVM önü, Şişli Öğretmenevi ve Erciş yolu üzerinde bulunan Süleyman Şah Öğrenci Yurdu olmak üzere 4 noktadan saat 13.00'dan itibaren ücretsiz araç kaldırılacak. Maç saatine kadar araçlar ring atarak sporseverleri ücretsiz olarak taşıyacak. - VAN

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Kaynak: İHA

Makedonya, Türkiye, Van, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Van haber: Van Büyükşehir hentbol milli maçı için ücretsiz ulaşım hizmeti verecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van haber: Van Büyükşehir hentbol milli maçı için ücretsiz ulaşım hizmeti verecek - Son Dakika
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