Van haberleri... Ziraat Türkiye Kupası: Van Spor FK: 2 23 Elazığ FK: 3 - Son Dakika
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Van haberleri... Ziraat Türkiye Kupası: Van Spor FK: 2 23 Elazığ FK: 3

19.10.2022 15:39
Van haberleri... Ziraat Türkiye Kupası: Van Spor FK: 2 23 Elazığ FK: 3

Van habere göre Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda Van Spor FK, konuk ettiği 23 Elazığ FK'ya uzatmalarda 3-2 mağlup oldu.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda Van Spor FK, konuk ettiği 23 Elazığ FK'ya uzatmalarda 3-2 mağlup oldu.

Stat: Atatürk

Hakemler: Burak Kaplan xx, Erol Ernek xx, Ozan Bekar xx

Silahtaroğlu Van Spor FK: Onur Tekin x, Miraç Acer x, Bahtiyar Yılmaz x (Uğur Can dk. 46 x), Furkan Sakı x, Erkul Küçük x, Muhsin Yıldırım x, Muhammed Ali Doğan xx (Barış Sağır dk. 67 x), Yusuf Şengüler x, Hasan Bilal x, Furkan İnce x (Umut Sözen dk. 83 x), Yaser Hacımustafaoğlu xx (Emrah Tacir dk. 67 x)

23 Elazığ FK: Ali Karataş xx, Seyid Ahmet Han xx (Hakan Şengüler dk. 84 x), Harun Koç xx (Vedat Yeşilkaya dk. 62 x), İbrahim Kaya xx, Özcan Şahan xx (Ceyhun Tüccar dk. 109 x), Ercan Şirin xx, Eren Çinkılınç xx (Rasim Ertan Karlıdağ dk. 84 x), Emre Eser xx (Serdar Yıldırım dk. 83 x), Yusuf Aydin xx, Sezer Kahraman xx, Furkan Yiğit xx (Zülfücan Güncü dk. 75 xx)

Goller: Muhammed Ali Doğan (dk. 5), Hasan Bilal (dk. 61), Onur Tekin (dk. 119 k.k) (Silahtaroğlu Van Spor FK), İbrahim Kaya (dk. 9 ve 88) (23 Elazığ FK)

Sarı kartlar: Bahtiyar Yılmaz, Miraç Acer, Erkul Küçük, Emrah Tacir (Silahtaroğlu Van Spor FK), Hakan Sengüler, Yusuf Aydin (23 Elazığ FK) - VAN

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor Van haberleri... Ziraat Türkiye Kupası: Van Spor FK: 2 23 Elazığ FK: 3 - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van haberleri... Ziraat Türkiye Kupası: Van Spor FK: 2 23 Elazığ FK: 3 - Son Dakika
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