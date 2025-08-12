Van Persie: 'Daha Sakin Kalabilirdik'

Feyenoord Teknik Direktörü Robin van Persie, Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası, "Daha sakin kalabilirdik, bunu eksik yaptık" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Hollanda ekibi Feyenoord, konuk olduğu Fenerbahçe'ye 5-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Feyenoord Teknik Direktörü Robin van Persie, hazır olmalarına karşı bu durumun maçı kazanmaya yetmediğine vurgu yaparak, "Topa sahip olduğumuzda daha sakin kalabilirdik. Bunu eksik yaptık. Defans olarak fena değildik. Fenerbahçe iyi fırsatçılık yapıp, duran toplardan güzel pozisyon oluşturdular. Kontralara iyi çıktılar. Yoksa defans olarak başarısız oldu diyemem" diye konuştu.

"Fenerbahçe'nin bende yeri özeldir"

Sarı-lacivertli taraftarların kendisini tribünlere çağırmasıyla ilgili soruya Hollandalı teknik adam, "Taraftarların beni çağırdığını duydum çok sevindim. Fenerbahçe'nin bende yeri özeldir. Fenerbahçe'ye gelecekte başarılar dilemek istiyorum" yanıtını verdi. - İSTANBUL