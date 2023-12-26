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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi DAKAF'24 Koşusu - Son Dakika
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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi DAKAF'24 Koşusu

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Doğu Anadolu Kariyer Fuarı (DAKAF'24) kapsamında koşu etkinliği gerçekleştirildi. Yaklaşık 250 öğrencinin katıldığı koşuda sporcular, 4 kilometrede derece elde etmek için mücadele etti. Dereceye girenlerin ödülleri ise 4 Ocak 2024'te verilecek.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi DAKAF\'24 Koşusu
26.12.2023 - 17:16,
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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesince Doğu Anadolu Kariyer Fuarı (DAKAF'24) Koşusu yapıldı.

Van'da Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda Van YYÜ ev sahipliğinde Bitlis Eren, Hakkari, Iğdır, Siirt ile Muş Alparslan üniversitelerinin paydaşlığında 3-4 Ocak 2024'te DAKAF'24'ü düzenlenecek fuar kapsamında koşu etkinliği düzenlendi.

Üniversite yerleşkesinde yaklaşık 250 öğrencinin katılımıyla düzenlenen koşu, Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli'nin start vermesiyle başladı.

Sporcular, 4 kilometrede derece elde edebilmek için ter döktü.

Yarışta, dereceye girenlere ödülleri 4 Ocak 2024'te Tuşba ilçesindeki Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde verilecek.

Kaynak: AA
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