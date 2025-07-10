Vanlı Atletler Romanya'da Madalya Peşinde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Vanlı Atletler Romanya'da Madalya Peşinde

10.07.2025 11:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli atletler Efe ve İnce, Romanya'daki Balkan Şampiyonası için çift antrenman yapıyor.

Van'ın milli atletleri Havva Efe ve İran İnce, Romanya'da yapılacak Balkan Şampiyonası'nda altın madalya alabilmek için günde çift antrenman yapıyor.

Kentte yapılan yetenek taramaları sırasında antrenörlerinin keşfettiği Efe ve İnce, bu sayede başladıkları atletizmde önemli başarılar elde etti.

Son olarak İzmir'de gerçekleştirilen Türkiye Şampiyonasına katılan sporculardan 18 yaşındaki Efe 1500 ve 3 bin metrede Türkiye birincisi, 17 yaşındaki İnce ise 800 metrede Türkiye birincisi, 1500 metrede de Türkiye ikincisi oldu.

Bu derecelerle Balkan Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan milli atletler, antrenörleri Mehmet Akkoyun'un gözetiminde çalışmalara başladı.

Atatürk Şehir Stadyumu ve kentin yüksek rakımlı bölgelerinde antrenman yaparak kondisyonlarını artıran milli atletler, 13 Temmuz'da Romanya'da düzenlenecek 20 Yaş Altı Balkan Şampiyonası'nda altın madalya alarak Türk bayrağını göndere çektirmeyi hedefliyor.

"Mücadelemizden ödün vermiyoruz."

Milli atlet Havva Efe, AA muhabirine, hedeflerinin her zaman birincilik olduğunu ve bunun için mücadele ettiklerini söyledi.

Ortaokul döneminde yapılan yetenek taraması sayesinde spora başladığını anlatan Efe, "3 senedir milli takıma seçilerek ülkemi en iyi şekilde temsil ediyorum. Haftada 6 gün, günde çift antrenman yaparak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mücadelemizden ödün vermiyoruz. Romanya'da elimden gelenin en iyisini yapacağım. Ülkeme altın madalya kazandırmak istiyorum." şeklinde konuştu.

Dört yıl önce atletizme başladığını bildiren İnce ise, "Hocalarımız sayesinde bu seviyeye geldik. Yaptığımız antrenmanlarla hem yurt içi hem de yurt dışında başarılar elde ettim. Romanya'da düzenlenecek turnuvada da ülkemi ve şehrimi gururlandırmak istiyorum." dedi.

"Sporcularımız başarıdan başarıya koşuyor."

Milli takım antrenörlerinden Mehmet Akkoyun da sporcuların yoğun antrenmanlardan geçerek bugünlere geldiğini ifade etti.

İzmir'deki başarıları sayesinde 2 sporcunun da milli takıma katılma hakkı kazandığını anlatan Akkoyun, şunları kaydetti:

"Sporcularımız başarıdan başarıya koşuyor. Yoğun bir antrenman süreci geçiriyoruz. Sabah ve akşam antrenman yapıyoruz. İnşallah emeğimizin karşılığını alacağız. Sporcularımız çok hırslı, altın madalya ile dönmek istiyorlar. Sporcularımızı okullarda düzenlenen yetenek taramaları sayesinde keşfettik. Uzun yıllar süren verimli antrenmanlarımız sayesinde ilimize ve ülkemize başarılı sporcular yetiştirdik. Kentimizde iyi bir altyapıya sahibiyiz. Milli takımda mücadele eden sporcularımız diğer sporcularımıza örnek oluyor."

Kaynak: AA

Milli Takım, Antrenman, Türkiye, Romanya, Yaşam, Spor, İran, van, Son Dakika

Son Dakika Spor Vanlı Atletler Romanya'da Madalya Peşinde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Derin dondurucuda bulunan bebek cesedinde korkunç sır çözüldü Derin dondurucuda bulunan bebek cesedinde korkunç sır çözüldü
Volkan Demirel, eşi Zeynep Demirel’e büyük sürpriz O şarkıyla büyük beğeni topladı Volkan Demirel, eşi Zeynep Demirel'e büyük sürpriz! O şarkıyla büyük beğeni topladı
“İBB yargılanmaları TRT’de yayınlansın“ teklifine Erdoğan’dan yanıt "İBB yargılanmaları TRT'de yayınlansın" teklifine Erdoğan'dan yanıt
Polat çiftinin yargılandığı davada şirketlerle ilgili kayyum kararı Polat çiftinin yargılandığı davada şirketlerle ilgili kayyum kararı
TFF açıkladı Artık maçlara kimlik kartı ile girilebilecek TFF açıkladı! Artık maçlara kimlik kartı ile girilebilecek
DEM Parti: PKK, 11 Temmuz’da Süleymaniye’de silah bırakacak DEM Parti: PKK, 11 Temmuz'da Süleymaniye'de silah bırakacak
F1’de deprem: Christian Horner, taciz skandalının ardından Red Bull’daki 20 yıllık görevinden alındı F1'de deprem: Christian Horner, taciz skandalının ardından Red Bull'daki 20 yıllık görevinden alındı
Passolig kaldırıldı mı Merak edilen soru açıklığa kavuştu Passolig kaldırıldı mı? Merak edilen soru açıklığa kavuştu
Kaynanasını darp edip merdivenlerden attı, annesi videoya çekti Kaynanasını darp edip merdivenlerden attı, annesi videoya çekti
Gözler cuma gününde İşte PKK’nın silah bırakacağı köy Gözler cuma gününde! İşte PKK'nın silah bırakacağı köy
Galatasaraylılar 8 aydır bu anı bekliyordu Mutlu eden o kare geldi Galatasaraylılar 8 aydır bu anı bekliyordu! Mutlu eden o kare geldi

10:12
MHP’li Yönter: Dananın kuyruğu birkaç gün içinde kopacak
MHP'li Yönter: Dananın kuyruğu birkaç gün içinde kopacak
16:52
Daha önce küme düşürülen Lyon kulübü ilgili yeni karar açıklandı
Daha önce küme düşürülen Lyon kulübü ilgili yeni karar açıklandı
16:37
DEM Parti’den Selahattin Demirtaş için Meclis’e başvuru
DEM Parti’den Selahattin Demirtaş için Meclis'e başvuru
16:20
Zeydan Karalar görevden uzaklaştırıldı
Zeydan Karalar görevden uzaklaştırıldı
16:07
Bir dönem Giresunspor’daydı Borja Sainz, Avrupa devine transfer oldu
Bir dönem Giresunspor'daydı! Borja Sainz, Avrupa devine transfer oldu
16:06
Hastane ünlü sunucuyu engelli bıraktı: İç organlarım sürekli kanıyor
Hastane ünlü sunucuyu engelli bıraktı: İç organlarım sürekli kanıyor
16:03
Kartalkaya davasında “Ev hanımıyım“ diyen Halit Ergül’ün kızı pazarlama mesajı göndermiş
Kartalkaya davasında "Ev hanımıyım" diyen Halit Ergül'ün kızı pazarlama mesajı göndermiş
15:54
İzmir’in efsane kulübü Altay’da eski başkan Özgür Ekmekçioğlu ve yönetimine büyük şok
İzmir'in efsane kulübü Altay'da eski başkan Özgür Ekmekçioğlu ve yönetimine büyük şok
15:38
Boğaz’daki kaçak yapılar için yıkım kararı Aralarında ünlü oteller de var
Boğaz'daki kaçak yapılar için yıkım kararı! Aralarında ünlü oteller de var
15:36
CHP’li meclis üyeleri peş peşe istifa etti Belediye Başkanına ağır sözler
CHP'li meclis üyeleri peş peşe istifa etti! Belediye Başkanına ağır sözler
15:17
Galatasaraylılar 8 aydır bu anı bekliyordu Mutlu eden o kare geldi
Galatasaraylılar 8 aydır bu anı bekliyordu! Mutlu eden o kare geldi
15:07
Gözler cuma gününde İşte PKK’nın silah bırakacağı köy
Gözler cuma gününde! İşte PKK'nın silah bırakacağı köy
15:05
Kaynanasını darp edip merdivenlerden attı, annesi videoya çekti
Kaynanasını darp edip merdivenlerden attı, annesi videoya çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2025 11:43:40. #7.12#
SON DAKİKA: Vanlı Atletler Romanya'da Madalya Peşinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.